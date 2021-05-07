被稱為史達林第二的獨裁者——羅馬尼亞的希奧塞古（右）於1974年從羅馬尼亞大國民議會主席斯特凡·沃伊捷克接過總統權杖。1989年共產主義崩潰後，希奧塞古與妻子被押往刑場槍斃。圖／擷自維基百科，公有領域

佛陀說：「這個世界沒有人是完美的，我們逃不過生，老，病，死，罪，福禍，因緣，包括我自己」。

我常用這句話嘲諷習近平掛在嘴邊：「社會主義福國惠民的謊言」，一個將死之人，正努力要維持將傾的紅色政權。

真實的現況是：偉大中國復興之夢，對內是阻擋開放，回到封鎖，對外是一場軍事擴張行動，這場夢正帶著十四億人走向死亡道路，他的謊言讓我想到另一個共產主義獨裁者：羅馬尼亞的希奧塞古（Nicolae Ceaușescu），這位被稱為史達林第二的獨裁者，在1989年共產主義崩潰後，他和太太兩個人被押往刑場槍斃，隨後，新政府立即廢除死刑，如今羅馬尼亞象徵獨裁者的華麗皇宮，成為政治笑話，這座皇宮曾經是東歐華沙集團最偉大建築。

偉大另一個意含是犧牲人民，衡量得失，智者不為，1965年，希奧塞古奪得政權，表現出靠近西方民主國家，藉此制衡蘇聯對羅馬尼亞的滲透，但是，1975年後，希奧塞古作風突變，成為十足獨裁者，他不接受任何意見不同的政策，包括共產黨內自由派，於是整個國家經濟開始向後退，分析師形容：「政治百分，生產零分」，首都布加勒斯特被貪腐包圍，人民喪失希望。

遙想三十年前的蘇聯或羅馬尼亞崩潰，如今正在習近平身上重演。

這一期老共的政策指導雜誌《求是》刊出一篇習近平遇到阻礙的文章，這篇文章內文還免強喊著共產主義勝利，但是已經沒有形式大好的虛幻，習近平坦承，疫情爆發以來，中國經濟更加險峻，因為材料和人員進不來，工廠的貨出不去，所以必需搞雙循環，但是真正的情況是內需無法提振，有錢人擔心政府抄家，根本不敢消費，有錢不消費，沒能力者更不用談，這種雙循環當然失敗，所謂強勢復甦是假的。

習近平危機四伏

5月2日，長期駐在北京的英國外交官加爾塞德，在加拿大《環球郵報》撰文說：「習近平危機四伏，很多精英階級想要推翻他」，就如同希奧塞古愚蠢頑固，極左主義將把國家推向戰爭深淵，習近平得罪更多希望中國民主化的盼望者，他樹敵太多，被推翻是必然。

加爾塞德文章說：「明年會發生激烈變化，反習團體會發動阻止習近平第三任期」。

很顯然，習近平的國內敵人還不只是高層精英，以及中產階級，或者正被抄家的馬雲和紅二代。

在彭博社記者羅伯特所寫的《低端中國》，這本描述中國超過六億被老共拋棄的底層農民工，他們內心深處的憤怒，就足以埋葬中共政權，這些即將顛覆紅色政權的棄子，平常表現沉默不語，他們被謊言和暴力壓迫七十年，手上拿得是中國最沒有用的戶口，最低的收入，最少的福利，點燃憤怒之火，所缺少的只是一根小小火柴，而丟出火柴的人，正好是習近平。



長期駐在北京的英國外交官加爾塞德，在加拿大《環球郵報》撰文說：「習近平危機四伏，很多精英階級想要推翻他」。圖／擷自CCTV影片