良好的法律制度是促進產業發展的往前「拉力」，而不是法律的制訂與修正是跟著產業發展後面追，法律制度「從後面推」是「事倍功半」的錯誤作法。 圖／擷自智慧財產局網站

目前我們看到台灣高科技產業的發展以及對經濟成長的貢獻，令人欣慰。回顧新竹科學園區創建初期的艱辛，以及廢止專利刑責的奮戰過程，最後「化不可能為可能」，達成目標。近日細讀《園區推手卅年 產官學研的夥伴》(2013年9月出版)，有些心得如下述。

該書第58頁「促成專利法的除罪化」，科學園區公會第2、3屆理事長曹興誠先生指出，「那時候台灣侵犯專利有刑責，所以外商來告台灣廠商侵犯專利，往往可以帶著警察來搜索扣押，還可以把台灣廠商董事長、總經理戴上手銬，帶回警察局偵訊。」

該書第200至205頁「專利除罪化，能救廠商免除不合理的專利刑責」一文，其結語指出，曹興誠不免感嘆，「你看看，這麼簡單的一個事情要改變有多難。我都研究了那麼多，專利天經地義是民事的，絕不能搞刑事，但要去傳達這個概念好困難！這世界是充滿了偏見，非常難。」

該書第204頁提到一路襄助曹興誠推動此法的陳哲宏律師，在車上對曹興誠說：「曹董，我從頭開始到現在，還是不能相信，這個事情我們可以達成。結果我們辦到了。」由此可證，企業家的遠見與律師的睿智之結合，對於建立良好的法律制度，甚為重要。



圖／陳逸南

在專利法未除罪化時代，專利權的濫用，往往發生專利侵害刑事二審判決確定後，專利權人提出「天價」的損害賠償金額，極不公平也不合理。

本人發現良好的法律制度是促進產業發展的往前「拉力」，而不是法律的制訂與修正是跟著產業發展後面追，法律制度「從後面推」是「事倍功半」的錯誤作法。

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