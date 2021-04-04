台日、美日及美台三邊關係，相互牽連，環環相扣。「堅若磐石」（rock-solid），是美、日、台區域安全密碼。左起：布林肯、菅義偉。圖／擷自美國國務院flickr

台日、美日及美台三邊關係，相互牽連，環環相扣。「堅若磐石」（rock-solid），是美、日、台區域安全密碼。

台日、美日及美台三邊關係，相互牽連，環環相扣。日本前內閣官房長官菅義偉出任首相後，外交及安保路線延續安倍戰略方針，以美日同盟為主軸。從美台關係、台日官方交流及民間互動三個面向觀察，台日關係可望持續穩健向前行。

我駐美代表蕭美琴獲邀出席拜登就職典禮後，白宮國家安全會議發言人霍恩表示，美國對台灣的承諾「堅若磐石」（rock-solid）。霍恩說：「總統拜登將與朋友與盟邦站在一起，在亞太地區推動共享的繁榮、安全與價值，其中也包括台灣。」國務院發言人普萊斯發布新聞稿表示，美國對台灣的承諾「堅若磐石」，為維護台灣海峽與區域和平與穩定做出貢獻。國防部奧斯汀在提名聽證會上也強調，美國對台支持「堅若磐石」，會確保美方恪守承諾，支持台灣得以自我防衛。日本防衛大臣岸信夫與奧斯丁電話會談，雙方重申釣魚台列嶼適用日美安保條約，岸信夫會後說，即便美國經歷政權交接及新冠病毒疫情，日美同盟關係仍是「堅若磐石」。毫無疑問，「堅若磐石」（rock-solid）已是美、日、台區域安全關鍵密碼。

堅若磐石 不可動搖

美國總統大選結果出爐後，日本副防衛大臣中山泰秀呼籲拜登，面對咄咄逼人的中國，要堅定支持台灣。他表示，台灣的安全是「紅線」，如果中國跨過這條紅線，拜登政府會怎麼反應？美國是民主國家的領頭羊，他有強烈的感覺要說︰「美國，要堅定！」中山泰秀擔心，中國收拾香港之後，下一批鎖定的目標包括台灣在內。他敦促拜登政府對待台灣，要採取與川普類似的立場。他希望很快能聽到拜登對台灣問題有清楚的政策或宣布，日本就能根據美國的政策方向，準備對台灣問題做出回應。美國對台政策牽動台日關係，中山泰秀在談話中表露無遺。

拜登上台之後，美國外交戰略從單邊主義走向多邊主義。中國是美國主要對手，美中戰略競爭激烈，拜登政府繼續對中國採取強硬立場。白宮國家安全顧問蘇利文指出，華府必須清楚地統一口徑，且準備好採取行動，要中國對新疆和香港的所做所為，和對台灣的挑釁好戰和威脅付出代價；從總統、國務院、國防部到世界各地的美國使館都要清楚明白此事，這是美國戰略的重要部分。他同時強調，中國問題是美國與歐洲盟國要處理的第一要務，美國和歐亞盟友一起，占超過一半的世界經濟，不只作為槓桿，也能產生共鳴，共同應對中國等挑戰。

川普路線 人去政存

拜登宣誓就任前夕，國務卿人選布林肯表示，川普總統對中國採取強硬態度是正確的。在人事確認聽證會上，布林肯強調，美國對台灣安全有不分黨派的承諾，這個承諾在拜登政府主政下「絕對會持續」，如果中國對台動武，那將是一個「嚴重的錯誤」，他也表示將依據《台灣保證法》為美國與台灣的交往「創造更多空間」。他就任後接受媒體專訪指出，美國將以實力與中國接觸，會確保美國軍事布局能阻止中國侵略台灣。與日本外相茂木敏會談時再度重申，他會繼續執行川普政府推動的很多外交政策，對中國人權問題及南海主權主張採取強硬立場。

台日官方互動，亦朝正向發展。防衛大臣岸信夫是安倍胞弟，在日本政壇屬「親台派」，曾任跨黨派友台議員聯盟「日華議員懇談會」幹事長，主張日、美、台進行安全保障對話。安倍家族三代與台灣交好，關係空前麻吉。去年1月11日台灣總統大選結果揭曉，岸信夫12日立即前往蔡總統官邸表達祝賀。去年9月，岸信夫參加前首相森喜朗率領的「前總統李登輝弔問團」訪台。

2019年底，岸信夫在《正論》雜誌撰文指出，要探討當下的台灣，一定要注意美國的動向。對於美國政府比以往更支持台灣，他給予高度肯定，但他知道這可能讓中國不悅，中國在受到美國的壓力後，有可能轉而對台施壓，在此情況下，日本該怎麼做變得很重要。岸信夫建議，日本可參考美國在台協會（AIT）的做法，派遣主力級自衛隊員進駐台北日本台灣交流協會，與台灣軍方建立關係。岸信夫也建議，日本政府可推動政要訪台，外務大臣不可能訪台，不妨派副大臣級的政要訪台。他認為，確保台灣國際活動空間很重要。



2021.3.16在日本舉行的美日2+2會談。左起：奧斯汀、布林肯、茂木敏充、岸信夫。圖／擷自美國國務院flickr

周邊有事 涵蓋台灣

一般觀察，菅義偉出任首相會延續安倍政府的方針，繼續維持與台灣的友好關係。菅義偉曾表示，未來在外交方向上，他會向安倍取經。他在擔任官房長官期間，當台灣表達希望日本協助加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）及世界衛生大會（WHA）等，菅義偉都表達日本支持台灣的立場。前總統李登輝辭世隔天，菅義偉以日本政府發言人身分表示，李登輝對增進日台關係友好做出巨大貢獻，並前往我駐日代表處設置的追思所，鞠躬致哀，與駐日代表謝長廷短暫互動。

菅義偉的政壇恩師、前內閣官房長官梶山靜六，任內接受朝日電視訪問時指出，美日防衛合作指針調整的重點之一，就是日本對美國的防衛合作「周邊有事」涵蓋範圍，他明確表示「當然涵蓋台灣」。去年9月中，菅義偉在日本記者俱樂部主辦的自民黨總裁選舉候選人討論會上表示，安倍與川普進行37次電話會談，36次他都陪在安倍身旁，參與會談。安倍與川普電話會談的內容事先都是經過磋商、討論過，菅義偉在其中扮演重要角色。預料菅內閣外交主軸，仍將延續安倍路線，強化日美關係，並維持對台友善。

台日民間交流密切，雙方維時友好關係。駐日代表處委託日本調查公司進行的民調顯示，日本人對台灣印象差者僅占1.6%；對中國印象差者達90%。由日本跨黨派國會議員組成的「日華懇談會」成員達292人，創歷史新高；台日締結友好關係的城市，更高達132個。雙方交流緊密，由此可見一斑。日本民間對台灣普遍有好感，影響國會議員對台灣的觀感，政府涉交方針也會參考民意動向。日本朝野普遍對台友善，加上拜登政府對台灣安全的關注，牽動日本台海戰略布局，情勢發展對台灣相對有利。

※本文轉載《民誌》3月號