美國、加拿大、英國和澳大利亞5月28日發表關於香港問題的聯合聲明，對北京決定在香港推行國家安全法深表憂慮。圖／擷自香港有線新聞影片

美國、加拿大、英國和澳大利亞5月28日發表關於香港問題的聯合聲明，對北京決定在香港推行國家安全法深表憂慮。

聲明指出，香港作為一個自由的堡壘而繁榮。國際社會對香港的繁榮與穩定有著重大而長期的利益。北京當局不是根據香港《基本法》第二十三條的規定通過香港自己的機構而是直接對香港實施國家安全立法，將會削弱香港人民的自由，從而大大削弱香港的自治權以及使它如此繁榮的制度。

聲明強調，中國對香港實施新的國家安全法的決定與具有法律約束力、在聯合國登記註冊的《中英聯合聲明》原則所規定的國際義務直接衝突。該國家安全法將破壞「一國兩制」的框架。這也增加了人們在香港因政治罪被起訴的可能性，並破壞了保護香港人權利的現有承諾，包括在《公民權利和政治權利國際公約》與《經濟、社會及文化國際公約》載明的權利。

聲明表示，「我們也非常擔心這一行動將加劇香港社會現有的深刻分歧； 這項法律無助於在香港內部建立相互了解和促進和解。允許香港人民享受他們所應許的權利和自由，在整個香港社會重建信任，這是擺脫過去一年來香港緊張局勢和動亂的唯一途徑。

全世界各國對新型冠狀病毒疫情全球大流行的關注要求對政府和國際合作的增強信任。北京的這一前所未有的舉動可能會產生相反的效果。」

聲明呼籲中國政府與香港特別行政區政府和香港人民共同努力，找到能夠共同接受的解決方法，以履行中國在聯合國登記的中英聯合聲明所規定的國際義務。