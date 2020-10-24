海巡署艦隊分署勤指中心23日22：53時接獲通報，SEATRAN FERRY 12貨船(船上10人)疑似於高雄外海沉沒，。艦隊分署獲報後，立即調派線上巡護九號、巡護一號及高雄艦馳援，並緊急增派高雄隊10026艇、台南隊5037艇前往，合計動員3艦2艇，並成立應變中心；後續並增派高雄隊10032艇、台南隊10025艇及南機隊澎湖艦，合計4艦4艇投入救援行動中，目前現場已救起5員，尚有5員待尋，搜救任務持續進行中。(經查SEATRAN FERRY 12貨船為吐瓦番籍，人員均為泰國人。)

此外，海巡署艦隊分署昨（23）日增撥一艘新造多功能艇CP-1028艇，進駐高雄海巡隊鹽埔分隊，強化東港鹽埔海域執法及港區緊急失火案件災防能量，

東港鹽埔漁港為我國漁業重鎮，本(109)年6月及9月間二度發生火燒船事件，多艘漁船慘遭祝融之災，惟考量鹽埔漁港因水深不足暫時無法進駐100噸巡防艇，因此艦隊分署彈性調整新造多功能艇部署規劃，優先配置CP-1028艇進駐鹽埔漁港，以強化該區災防能量。本型艇船長11.86米、船寬3.4米、排水量8噸、材質採用玻璃纖維並搭配900匹（300PS*3）馬力，最高航速可達45節(約83公里)；艇上並配置有1台手提移動式消防泵，噴射水柱最大揚程距離可達20公尺以上，遇有緊急失火案件時可配合港區消防單位協助救援，以維漁民朋友生命財產安全。

高雄海巡隊表示：新造CP-1028艇具備速度快、吃水淺、靈活性高等特性，對於東港鹽埔海域執法及急難救助等任務，可充分展現其效能，保障漁民海上作業之權益與生命財產安全。另漁民如在海上作業發生狀況或突發事件時，可撥打海巡署「118」免費報案電話，海巡署定於第一時間派遣艦艇趕赴現場，全力救援。