1920年出生於台南的林宗義，父親是日治時代第一個留學美國哥倫比亞大學的台灣人教育博士林茂生，自小受到父親融合東西方文化的身教言教，擁有跨躍海島走向人類世界的國際視野，在他一輩子充滿艱辛坎坷又富傳奇的生涯當中，他永遠記得父親在他要出國深造時送他的一首詩：「桃源在何許，西峰最深處，不用問漁人，延溪踏花去」。就是靠著這樣追尋理想桃花源的精神，林宗義在二次大戰後(1946年)成為第一位從日本東京大學返回台灣，擔任台大第一位精神科主任的精神醫學開拓者，當時的台灣飽受戰火摧殘可說是一片廢墟，即使台大醫學院和醫院也是幾乎一無所有百廢待舉。但是林宗義並沒有被萬事起頭難的處境所嚇跑，相反的在台灣精神醫學的黎明階段，他秉持「不靠範本」的精神，勇敢的開拓他的事業。然而不幸的遭遇和打擊，等著正要起步的林宗義，由於戰後的台灣社會經濟破敗、失業大增、物價飛漲、政治貪腐、軍紀散亂、法紀蕩然、用人不公，特權橫行…，在1947年台灣人民對陳儀政權失望和憤怒，引爆了台灣近代史上最悽慘的228事件，事件發生後蔣介石派軍來台鎮壓後大舉逮捕社會領導菁英。林宗義的父親林茂生當時擔任台大文學院院長，也被軍警逮捕後遇害失蹤，這樣的打擊對當時的林宗義是多麼沉重和無法接受。

林宗義在這麼惡劣的環境中，忍受內外煎熬舉步維艱的展開他一步一腳印的台灣《精神學之路》。他創立了台灣精神醫學教育的模式，也展開了聞名世界的台灣精神疾病的社區調查研究，訓練精神醫療相關的專業團隊人力。很幸運的是在戰後台灣還未退出世界衛生組織，美國也提供許多獎學金鼓勵台灣優秀人才赴美留學，林宗義在1950年是首位台灣精神科醫師獲得美國哈佛大學進修的機會，他的東方文化又增加了西方文化的洗禮，回台後他又讓台大更多精神科同仁有計畫的赴美，培養更多不同的領域的精神醫療人才；1955年他又被W.H.O.聘為精神衛生部門的研究主任，負起國際精神醫學研究的指導角色，甚至後來在1974年擔任了世界心理衛生聯盟的主席。他可以說是從廢墟台灣建立起精神醫學領域的開拓者，更是台灣人精神科醫師走上世界舞台大放異彩的第一人，而他對故鄉台灣的精神醫學留下的影響和基礎迄今仍在。

當林宗義教授跑遍全球服務人類而退休之後，他沒有忘懷自己的祖國台灣，更沒有忘記他的父親林茂生的犧牲和228事件的善後處理。他在1989年回到台灣，參與陳永興醫師於1987年發起的228公義和平運動，並於1991年要求李登輝總統接見家屬並提出五項具體訴求：

一、二二八事件官方報告出爐。

二、紀念碑與紀念博物館的設置。

三、對倖存受難者及其家屬公開道歉並賠償。

四、將每年的2月28日定為和平紀念日。

五、設置二二八紀念基金會，重建因二二八遭破壞的臺灣文化與教育。

以上獲得李登輝總統同意，家屬所提的五項目標也逐一實現。

2010年7月20日，林宗義逝世於加拿大，他畢生追求台灣精神醫療在國際學術上的獨立地位，贏得國際友人的敬佩和肯定。他留下的風範和精神讓所有台灣的後輩追思和懷念。

※本文轉載自《台灣醫界人物百人傳》（玉山社2021.2.25）