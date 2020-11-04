天佑美國，自20世紀以來，5位因總統去世或辭職而繼位副總統，至少也是夠格人選，政局均未陷入混亂，但備位元首的德望能力仍待檢驗。圖為2020.10.8美國副總統辯論。圖／擷自公視新聞影片

本屆美國大選，循往例有一場副總統候選人辯論會，並已於日前舉行，由副總統彭斯和參議員賀錦麗參加辯論。

該場辯論會有一令人易生反感，也應啟人深思場面。賀錦麗數次面向彭斯發言，臉上均是一副不加掩飾鄙夷、厭惡表情，顯現出激情左派的道德傲慢。川普和拜登在辯論中口出惡言對罵，也未有如此醜惡情緒表現。但依據美國憲法，這位激烈左派政客，是有可能成為第47任總統。

假定此次拜登勝選但未能完成任期，依據憲法即由賀錦麗接掌職位。經過這一轉折，選民原本投票選擇的是溫和派拜登，結果反是成就激進左派賀錦麗入主白宮，推行她的所謂進步價值政策。

國家出現未經選民授權，甚至不是選民所願見正當性不足總統，可謂形同對總統制度的嘲弄，但也正是在設有備位元首憲政體制下，一旦總統去位必然出現的局面。而如此一來，選民等於備制度擺了一道，不過縱然再不滿不甘也只有暫且忍耐，等到下次大選再說。

但設置副總統職位這一制度，其缺失或可謂之弊害者尚遠不只此。近年以來國內修憲制憲呼聲大起，將來若真進行或修或制，副總統一職應否保留，恐也須列為重要考量。本文也即是意在就此提醒國人。

台灣現行憲法設有副總統一職，一如民國初年即有法定副總統，皆是仿效美國憲政制度。然而無論在美國或昔日中國本土，制度原意均是選出一位具備足夠治國能力，德望足以服眾備位元首，以期在必要時接掌國政，能夠順利接軌，維護政局穩定以及延續內外既定政策。

備位元首德望能力待檢驗

但不幸良好理念，也未能保證開花結果實現。無論在美國或台灣，挑選副總統都難以達到上述這套標準，而只能取決於種種現實考量。

即以美國為例，彼國兩大政黨提名副總統候選人，都必是基於選票考量，取決於地域、宗教、年齡以至派系色彩等各方面所謂平衡。而在這一複雜背景下產生的副總統，其能力與德望是否夠格在必要時接掌大位，自是全無保證，偶而出現全不夠格副總統也是不足為異。

一起鮮明例證，是威爾遜總統第二任上中風病倒，夫人藉機擅權幾成為實質總統，當時國會本可宣告總統已不能視事應依憲法改由副總統接掌大位，但因在任時的副總統馬歇爾太不成材，由他掌權恐比夫人干政更不成體統，所以終未敢採取這一步驟，而只好拖到威爾遜任滿卸職。然而他若不幸不能完成任期，美國即會出現一位全不成材馬歇爾總統。

老布希任內的副總統奎爾，也很能凸顯上述這一潛在危機。奎爾其人本是一位紈褲子弟，藉藉無名小參議員。世人恐難想像假定老布希上任不久即死，他繼任後將如何應付蘇聯解體，伊拉克入侵科威特等重大變局。

也終算天佑美國，自20世紀以來，5位因總統去世或辭職而繼位副總統，均至少也是夠格人選，政局均未陷入混亂。

若再就台灣而論，蔣經國幸好是死於第二任內。他若是第一任上即死，而由好好先生謝東閔繼位，則真不知他有何能力壓制黨內反動勢奪權亂政，將國家帶上不同道路。

2016年國民黨推舉出王如玄選副總統，是另一樁可能讓國人思之猶有餘悸不智選擇。

如今蔡英文女士任期猶有將近四年，一生功過論之尚早。但他四年前擊敗朱立倫，徹底封殺掉王如玄可能繼任總統之機率，不能不說是她對台灣的一大貢獻。國人或很難想像，假定朱立倫獲勝但未能完成任期而改由王如玄繼任，國家將是一種何等局面，王總統將是以何種風格治理國政，以何種方式處理內外重大議題。

但縱使王如玄意外成為總統，不利影響或能僅止於國政亂套而已。若是另一副總統連戰因總統不能完成任期而繼任掌權，後果恐會更為嚴重而深遠。連先生是以自命為中國人誇耀，他若當上總統權柄在握，又能否堅守李總統台灣主體意識立場？他會將台灣帶向何方？

副總統制的缺失和潛在危險尚多。本文限於篇幅，也只能聊舉數例作為佐證，以提醒國人正視而已。

和美國或台灣不同，法國第五共和憲法並未設有副總統一職，而是規定遇有總統出缺即由國會議長暫代，並在極短期內選出新任總統。該國1969年戴高樂總統辭職，1974年龐皮度總統病逝，都是依賴這一制度順利度過變局完成無縫接軌，具見副總統制也並非民主國家所不可缺，甚至可能是一亂源。

將來台灣修憲或制憲，是否也可仿效法國，規定於總統出缺時，即暫由立法院長或行政院長兼代，以俟儘速選出新任總統，而根本廢除掉這一早被國人譏為第五車輪的副總統制？



作者分析，過去美國提名副總統候選人，都必是基於選票考量，其能力與德望是否夠格在必要時接掌大位，自是全無保證，偶而出現全不夠格副總統也是不足為異。圖／擷自公視新聞影片