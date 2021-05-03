致力於服務花東偏鄉長者的門諾基金會，去年9月在壽豐工作站新增力百海日照中心，是壽豐鄉目前唯一的一間日照中心。力百海日照中心開幕半年多來，僅有過去門諾基金會復康巴士汰換下來的車款做暫時性的支援，雖然希望服務更多的偏鄉長者，然而卻因缺乏接送長輩的交通工具——日間照顧交通車，而使服務的人數受到限制。

有許多在地長者向門諾基金會壽豐工作站反映，他們因地理、身體因素無法前往力百海日照中心，感到很遺憾與失望，日前剛好得到聯吉鋼業、全隆鋼業，及時伸出援手，慨捐了一輛全新、專業的日間照顧接送車輛給門諾基金會，並命名為「聯吉6號」，加入接送服務的行列。

「聯吉6號」日照車捐贈儀式於4月28日舉行，代表聯吉鋼業、全隆鋼業的范姜勇總經理親自從台北來到花蓮參與。門諾基金會常務董事林國泰說，去年力百海日照中心開幕時他也有出席，「力百海」三字是阿美族語，意思是「喜樂之地」，希望能將喜樂帶給更多的偏鄉長輩，然而卻因為沒有交通車輛，讓居住在山腳下或者獨居的長輩，無法獲得服務。此次聯吉鋼業、全隆鋼業的「聯吉六號」來得正是時候。門諾基金會執行長邱燕銀也表示，其實日照車就像是服務的雙腳，要透過日照車，把長輩接送過來日照中心，將服務帶到長者的身邊。

范姜勇表示，本次贈車命名為「聯吉6號」，是因為前面還有聯吉1號到5號等五輛車輛，捐贈給新北市消防局作使用。而每一輛捐出去的車，背後都有故事，例如有一次自家工廠隔壁發生火災，好在沒有波及到自家工廠、材料也沒受損，因此真的很感謝辛苦的打火兄弟。也希望透過捐贈車輛給需要的單位來回饋給社會大眾，因此這次聯吉6號可以來到東部，對他而言是意義非凡。

捐贈儀式之後，眾人一同移步到一樓看展新的「聯吉6號」，更進一步說明聯吉6號的功能與效果，以及未來服務的詳細內容。這台聯吉6號自捐贈儀式後，如今已經正式開始服務長輩們了，未來將成為偏鄉長輩的交通小幫手，奔馳在壽豐鄉的山海之間。



聯吉鋼業、全隆鋼業總經理范姜勇(中)說命名為「聯吉6號」，就是因為之前還有捐贈過聯吉1號到5號等五輛車輛給新北市消防局作使用，這次聯吉6號可以來到東部，對他而言意義非凡。圖／門諾基金會