這一周，台灣紅燈區打敗防疫模範生，成為國際媒體頭條，台灣人真的被武漢瘟疫嚇到，乖乖地自己封閉自己，國際媒體拍攝台北如同空城，人煙稀少，同樣處於武肺三級警戒，日本人依舊生活如常，可以看出台日兩國民族性大不相同。

十四世紀，黑死病降臨歐洲，流行一句話：「上帝給你瘟疫，讓人學習孤獨」，如果你不是習慣性宅男或宅女，孤獨又快樂，的確需要學習，有人一孤獨，就產生憂鬱或妄想，這時候手機聊天，最能派上用場。

體會人類生與死皆孤獨，你才能在孤獨中品味孤獨的美味，不管是安靜讀書或仰頭暢飲。

打開一瓶存放多年的紅酒，紅色液體在醒酒杯上釋放芬芳，還好，酒尚未變質，過去自以為酒越陳越香，這瓶紅酒從法國帶回，已經放了一些時日，上月與文龍醫師生日宴飲，朋友帶來兩瓶陳年紅酒，全部變質，才明白有酒當飲即飲，後來才知道：酒越陳越香，這個觀念是錯的，至少紅酒不能久置，除非你是有錢人家，有專門特設的恆溫酒窖，否則紅酒必需趁新鮮就喝，日本清酒也是一樣，日本清酒使用軟水釀製，不管稻米來自一割或二割，一次完成釀造，所以沒有十年陳酒或二十年陳酒觀念，只有高梁、紹興或威士忌酒，陳酒價格高，香味好，如今，趁著自我隔離日子，打開紅酒獨飲最樂，很快一瓶紅酒就見底。

享受孤獨莫出門添亂

兩天前也喝了一瓶「獺祭」清酒，獺祭清酒來自日本前首相安倍故鄉山口，因為普丁和歐巴馬兩人喝過，所以出名。其實，獺祭清酒並非日本最好的清酒，不管是一割或二割（稻米收割的順序比率），日本公認最好的酒，必需有最好越光米條件，而日本最早好的越光米，來自新瀉，日本人說新瀉米，是用雪山水灌溉，此話不虛，因為冬天下雪，全日本積雪最高是新瀉，春天雪融就是最好水質，用以灌溉，培養最好越光米，新瀉清酒以「久保田」和「八海山」，兩個品牌最有名，很可惜，福島核災後，新瀉也被波及，很多人擔心越光米被輻射，所以聲名反被山口的獺祭清酒超越了。

日本社會在明治之前，釀酒是僧人工作，政府特許，各地寺廟釀酒方法不一，到明治時代才統一規矩，明治維新後，釀酒行業也在每年舉辦品酒比賽，選出金牌酒，但是，日本酒商不會把比賽名次作為商業炫耀，清酒和歐洲紅酒一樣，選酒不必看比賽名次，而是看品牌，幾百年品牌的酒莊出好酒，因為信譽重於比賽，有些酒今年得獎，不表示年年得獎，有時候看到台灣咖啡，掛出比賽第幾名，就感覺台灣文化還是膚淺了。

隔離時間長短，出於自願，也無法律規定，只是自覺活在台灣，對這塊生育土地貢獻不多，不應該在這時候出門添亂，一日二餐，如同日本旅行廣告一泊二食，一碗泡麵也可糊口，幸好，書架上還有一瓶威士忌，再熬個十天八日，應該不會有太大問題，我已知足，比起古人蘇東坡，被放逐到湖北黃州，在下雪夜出門沽酒，我的幸運已經要感謝老天了。



日本酒商不會把比賽名次作為商業炫耀，清酒和歐洲紅酒一樣，選酒不必看比賽名次，而是看品牌，因為信譽重於比賽。示意圖／Pixabay