川普團隊在司法戰的策略很清楚，全力追查選舉舞弊，盡快將6個搖擺州訴訟案件移昇到最高法院，在適當的時機打出王牌「法蘭克福事件」，讓大法官們判決至少三個州的選舉無效，使拜登得不到270張選舉人票。圖為朱利安尼主持亞利桑那州聽證會。圖／擷自OANN直播影片

11月28日弗林（Michael Flynn）退役中將與麥金納尼（Thomas McInerney）退役中將接受WVW 廣播電台連線訪談，透露了許多驚人消息，指證美軍特種部隊在法蘭克福執行查抄任務的傳聞。別名「海怪」（Kraken）的美軍「第305軍事情報營」發現，今年美國大選時，曾透過網路傳送投票相關資訊到西班牙，再傳入法蘭克福的一處「伺服器農場」，並且有人透過這個伺服器農場遙控整場美國大選，才有後續美軍到法蘭克福的查抄任務。他們更進一步透露，美軍突襲的其實是中情局（CIA）的據點，且在執行任務過程中共有「5名美軍」和「1名中情局人員」身亡。

這個駭人聽聞事件，早在三個星期前就已經傳出。當時只是説11月7日美軍在法蘭克福捕獲，有關操控美國總統大選的伺服器。接著又有傳聞指出，美軍是從CIA手中搶走伺服器。現在兩位將軍出來證實，並指出美軍及CIA皆有人員傷亡。再者，事後並沒有任何機構出來闢謠，可以斷定這個事件的真實性。

法蘭克福事件是川普的王牌

顯然地，這是超級的違法事件，涉及「顛覆國家罪」。為什麼CIA 會擁有這些伺服器？為什麼要放在國外？有多少人牽連其中？整個事件（以下簡稱法蘭克福事件）應該還在調查中。無疑地，這次總統大選發生的眾多選舉舞弊事件中，法蘭克福事件所犯的層級最高、罪行最重、牽連最廣。這是川普總統要討回公道的一張王牌。

另外，最近的進展是川普團隊在賓州、亞利桑納州、密西根州、內華達州，喬治亞州等地，獲得當地議會的支持下，舉辦有關選舉舞弊的聽證會。在聽證會中，爆出很多精彩的猛料。

聽證會爆出猛料

賓州聽證會很精彩! 至少二十位宣誓證人出現在會場作證，最令人震驚的就是：

1.政府一共寄出180萬張郵寄選票，但卻收到250萬張。 其中有70萬差距！這足以改變選舉結果，再者，州政府目前已把這些資訊從網站拿下，更讓人感到不解，有此地無銀三百兩之嫌。

2.選舉夜下班後，在90分鐘內進來60萬4千新增票數，其中拜登得57萬票，川普得3千2百票。這種懸殊的比例除了「人為操作」以外，不可能達到。

3.3萬張選票是在「選票寄出」的當天就收到。2萬張選票是在「選票寄出」前就收到。這些問題都指向「選舉舞弊」。

12月3日在喬治亞州州議會召開的公聽證會上，一段監視器影片顯示，喬治亞州州立農業球館（State Farm Arena）在選舉日晚上10時左右，選務官員將共和黨監票員趕走，宣稱計票已經結束了。但是有4人留下，將藏在桌下的3箱選票拿出繼續計票，一直到凌晨1時。僅憑這一點法院就可以判決，川普贏得該州的選舉人票（川普只落後12,000票）。

喬州的赤裸裸舞弊行為，已經在這次的大選投下震撼彈。可以推論，民主黨在喬州所犯的罪行，在別的搖擺州也發生了，這也可以解釋為什麼搖擺州在開票的時候，會有一些極端「不正常的現象」，例如在極短的時間內拜登的票數快速往上衝，而川普的票數卻原地不動。主流媒體一直宣稱，川普團隊對選舉舞弊的指控是空包彈，缺乏直接的證據。現在直接證據出來了，看主流媒體怎麼說。

其他州的聽證會也都相當精彩，直指選舉舞弊，因為篇幅的關係就不在這裡敘述。

川普團隊的司法策略

川普團隊在司法戰的策略很清楚，全力追查選舉舞弊，盡快將6個搖擺州訴訟案件移昇到最高法院，在適當的時機打出王牌「法蘭克福事件」，讓大法官們判決至少三個州的選舉無效，使拜登得不到270張選舉人票。依照美國憲法規定，在兩個候選人都未能獲得270張選舉人票時，聯邦眾議院必須負責選出總統，參議院負責選出副總統，而選舉方式是「一州一票」，依據目前情況共和黨在兩院的勝算相當大。

最新的發展，賓州的訴訟已經在最高法院，加上各州的聽證會都爆出選舉舞弊的震撼彈，對川普陣營越來越有利。甚至連一直「視川普如寇仇」的主流媒體也開始暴露邪惡的本質。

可恥的CNN

美國《有線電視新聞網》（CNN）被非營利媒體《Project Veritas》創辦人奧基夫James O’keefe踢爆：兩個月以來，祕密在CNN的早會中潛伏錄音，得到了CNN密謀顛覆川普政府的第一手證據，包括CNN主管討論如何在選後打壓、嘲笑川普。

奧基夫陸續把這些錄音證據公之於眾，已經公示的錄音包括（1）CNN總裁和高級編輯，在會議上商量如何逼川普下台的具體辦法。（2）如何掩蓋大選舞弊。

奧基夫認為，CNN的錄音內容「不是一件讓人震驚的事情，只是證實了很多懷疑，看一個媒體集團總裁是如何咆哮、命令他的記者，告訴他們什麼要遮掩，什麼不要遮掩。據我所知，這樣不是新聞。」奧基夫認為這是用新聞欺騙民眾，是可恥的行為，CNN應該向人民道歉。



川普團隊在賓州、亞利桑納州、密西根州、內華達州，喬治亞州等地，獲得當地議會的支持下，舉辦有關選舉舞弊的聽證會。示意圖／擷自川普臉書，資料照

民意支持相當重要

另外，民意支持也是相當重要，究竟美國是一個民主國家，司法的判決也要顧及民意。川普團隊也正在尋求人民的支持。

川普總統在12月2日晚上，發表了他自稱是「最重要的演說」。演說中，他列舉了大量選舉舞弊的實際案例，但是地方官員與司法人員卻視若無睹，主流媒體也特意不報導。他也宣示了自己要維護美國選舉公平，和奮戰到底的決心。他說：「作為總統沒有比維護美國法律和憲法更高的權責，這也是為什麼我決心捍衛我們的選舉系統，它正遭受蓄意地襲擊與圍攻。」

12月2日下午，川普陣營的知名律師鮑威爾和林伍德律師，在喬治亞州舉行新聞發布會。他們指出，大規模選舉舞弊從過去到現在一直存在，我們必須為「事實的真相」挺身而出。美國人正面臨決擇關頭，大家要站出來支持我們的總統，捍護我們的自由民主，保衛我們的國家。

鏟除「選舉舞弊」比「選舉輸贏」重要

看到今年的美國總統大選，回憶起數十年前的台灣選舉。當時「黨外候選人」必天天在外面掃街拜票，演講的場合時常都有幾萬人或幾十萬人的聽眾。相對的，「國民黨候選人」可以天天在家閒著，很少辦演講會。但是國民黨候選人卻時常「高票當選」，因為他們依靠的是「賣票」與「做票」。這種情況很像，今年美國總統大選的川普與拜登的對比，川普所到之處人山人海，拜登卻常常躲在家裡，演講的埸合只有數百名聽眾。現在搖擺州傳出了很多「選舉舞弊」訊息，實在令人擔憂，美國的選舉是不是「國民黨化了」呢？

我們認為「鏟除選舉舞弊」比「選舉輸贏」重要。選舉輸贏是一時的，輸了四年後可以重來。但是「選舉舞弊」，卻似毒瘤一般的可怕，正在腐蝕美國的立國根基，而且會越長越大並擴散至全國，使美國變成三流國家。做為美國公民，我們台美人別無選擇，必須支持川普總統鏟除選舉舞弊，讓公平、公正、公開的選舉制度重回美國的每一個角落，讓美國重回光榮偉大，天佑美國！