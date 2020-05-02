最近，川普槓上中國，兩國媒體攻防，一發不可收拾，長期被中共圈養的美國媒體也出手助拳，川普一氣之下，替中共搞大外宣的「香港鳳凰衛視」也掃到颱風尾，被趕出華府。現在，澳洲總理莫里森要求在五月的WHO大會中聯合提案，成立「獨立調查機構」，對「武漢瘟疫」的病毒來源進行調查，此話一出，立即遭到中共的反撲，證明了中共國內心有鬼，中共揚言要對澳洲商品進行經濟制裁，語氣相當大，澳洲貿易部也不示弱，表示：澳洲不會接受威脅。

澳洲硬起來，顯然，已經掌握幾分中共搞生化戰爭的證據，中共從毛澤東建政以來，就經常鼓吹打核子戰，因為中國人多，不怕死，當世界死光了，中國就變成最大強國，這一套理論，現在依然高掛在中共領導嘴上。去年，美中貿易戰爭，中國被逼到牆角，反正橫豎就是一個死字，鋌而走險，乾脆放出病毒，比比看哪個國家可以笑到最後，這種推理，也並非不可能，最近香港發起「反送中運動」時候，中共公安部就下公文：「不惜自己派人打死港警，製造事端，為擴大武力鎮壓，找個藉口」，這種壞事是中共習以為常的把戲，你越認為：「放病毒出來要死一堆人，這不可能」，但是，你認為不可能的事情，原因在於你是正常人，中共起家當政，本來用的方法就是欺、盜、拐、騙，並非正常政權，也不是正常人領導這個國家，被洗腦的人民更非正常人，毛澤東執政，餓死4000萬人，照樣被餓死家屬膜拜，照樣製成木乃伊，高掛照片讓你三鞠躬，中共統治下的中國，完全就是「西朝鮮」而已，金小胖可以槍斃確診病人，在這種環境下：中共國放出病毒，看看哪一國家死最多，也就非常可能了，有一份內部文件說：「中國至少要減掉4億人口，小康社會比較快達成」，說不定和放病毒事件有關。

澳洲政府提案調查疫源，這是WHO會員權利，也是全球受害者想知道的真相，中國理應支持贊成才對，畢竟自己人民也死了不少，中國卻反其道而行，不想知道原因，寧不怪乎？

澳洲長期以來是紅色滲透最嚴重的國家，比起台灣和美國，情況差不多，還記得：澳洲剛傳出武漢瘟疫時候，被華商壟斷醫院聯盟，趁疫情猛烈，就向澳洲政府威脅，不漲價，就要停工，被澳洲媒體批評為「中國商人落井下石之作」，其次，澳洲也是中國年輕富二代，喜歡喝洋墨水國家，可惜，這些中共洗腦的小粉紅來到西方國家，沒有學習民主人權，天天看微信，依然故我，香港「反送中」事件，喧騰海外時候，這些小粉紅還充當海外中共戰狼，迫害香港學生，可以說是惡行昭彰。

美加澳紐，甚至歐盟國家，今天被中共掐住脖子，比紅色滲透還要嚴重，認真分析起來也是咎由自取，美國引進中國進入世貿，中國終於在全球化之下，遂行紅色全球擴張，企圖完成馬克思主義統治全世界大理想，到時候，大家都是動物農莊的牛羊豬馬，沒想到，美國選出一位民粹總統川普，一上台，看到美國人越來越窮，中國人賺很多錢，可惜，多數中國人民並不富有，這些美金都被中共拿去收買非洲國際朋友，購買武器，購買聯合國官位，準備登上地球江山，當起老大，這下子，終於把川普弄醒了。

川普剛上任，第二天，桌上放了一份「情報總監」給總統的報告：不出兩年，中國就要統治世界了，川普這才驚出一身冷汗，川普雖然經常說話無厘頭，但是，如果被中國統治，美國要如何再次偉大？這點道理他還懂，於是，貿易戰爭先開打。

美國不只是要加關稅而已，還要把中共這幾十年偷竊的科技討回來，更重要的是要讓中國經濟倒退十年，最好，中國人可以自己起身和平演變。但是，這一點比較困難，放眼望去，整個中國社會自願為奴者一大堆，還有一堆生活在自由藍天下的台灣中國人，卻禱告祈求中共送他一副鐐銬。

我曾經訪問一位80年後出生的中國知青，多數人都知道中國這種地方不能住，共產黨屋簷下日子難過，但是，要這些人起來搞革命，他說；「還不如自己賺到錢先落跑」，這就是80後出生的中國人想法。

前天，看了川普老友班農視頻，他說：「掃蕩美國社會的紅色滲透，應該從紐約做起」，這一點我認同，紐約市美國最開放的城市，也是紅色滲透最嚴重的地方，先不說「日久生紅垢」華人區，反共氛圍已經蕩然無存，大紐約的學校，孔子學院密布，被紅色收買的媒體網路一大堆，族繁不及備載，還有華爾街專門提供資金壯大中共，搞假空頭公司在美國上市，坑老美的美金，學界也是如此，紐約被稱為左派大本營，其來有自。

美國眾議會已經提案呼籲美國必須和中國全面脫鉤，從禁止中國產業進入美國，到禁止美國企業投資中國，只有全面脫鉤，才能徹底反紅色滲透，否則美國在紅色螞蟻侵蝕知下，想要再次偉大，恐怕會很困難，而現在，武漢瘟疫正好提供美國脫鉤最佳時機，回頭看：台灣呢？