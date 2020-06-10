我和阿敏在首爾待了五天，必須等到所有貨櫃運送抵達後，才能離去，沒想到在最後一天，卻發生狀況，當天一早，到飯店餐廳用完自助餐，阿敏就感到身體不舒服，頭痛欲裂，我看不太對勁，立即連絡櫃台叫了救護車，把阿敏送到醫院。在救護車上，阿敏已經昏厥，救護車看護員立即給阿敏加上呼吸器，幸好首爾醫院距離假日飯店不遠，五分鐘到達醫院，進入急診室之後，我依照護照紀錄，幫阿敏填寫看診資料，醫生初步判斷阿敏是急性中風；第二天，醫生安排對阿敏進行核磁共振檢查，發現引起中風的原因是腦部有腫瘤，因為天氣太冷，造成血管緊縮引起的腦溢血，還好搶救時間很快，沒有造成大面積傷害。但是，阿敏的肢體和語言能力恐怕會受到影響，我緊急連絡阿布杜，以及阿敏家人飛到首爾，結果在首爾又待了三天，等到阿敏的夫人來到首爾照顧阿敏，我才飛回台灣。離開首爾之前，我把身上還僅有的五千美金交給阿敏夫人，首爾醫院表示 ，住院費用可以刷卡，對阿敏來說，應該不是問題，事後，阿敏回到馬來才告訴我 ，一共在醫院治療了一個多月，可以用拐杖行走時，才離開首爾。

阿敏進行腦瘤手術

北韓貨幣已經封存在首爾，但是等待實際交易的時間卻一直拖延，2007年秋天，我飛到馬來，一方面探望阿敏的復健狀況，一方面商討貨幣的交易情況。阿敏說 ，回馬來西亞之後，在聖伊莉莎白醫院進行一次腦部腫瘤雷射割除手術，但是，比較接近腦前葉區的殘餘，無法完全割除，可能還必須進行第二次手術，現在醫生交代必須在家裡靜養，阿敏說，貨幣運送出境之後，阿布杜已經安排台灣的 「擁有方代表 」以及工作方的湯姆斯，一起到紐約舉行秘密會議，準備進行簽約儀式，但是，擁有方看完合約的細目後，發現在另一份 「任務合約 」上，擁有方必須按照貨幣交易金額比例，給付任務方一筆工作獎金，這一筆獎金並非仲介費用，但是，擁有方看到這份合約裡面，出現一個台灣人護照，當場立即翻臉表示，只要有台灣人涉及這件事，那麼這件事就無法交易，後來，擁有方表示，願意私下給任務方一千萬美金，買斷這份合約，意思就是國際貨幣銀行 「代表甲方 」，直接和擁有方 「代表乙方 」進行交易，不需要任務方介入，這句話讓整個交易陷入困境，湯姆斯當場表示拒絕，因為依照任務方所簽合約，一旦尋找北韓貨幣工作達成，國際貨幣銀行必須依照談判結果的美金和北韓貨幣匯兌的金額，抽取一定比例，作為犒賞獎金，這筆金額當然比一千萬美金多出很多，湯姆斯無法同意，國際貨幣銀行屬於案件當事人也是購買方，當然不能同意，因為如果毀約，金錢事小，後面還有很多後續的國際官司，所以整個交易過程就擱淺了，我心裡清楚，擁有方只是一個人頭代表，即便在北韓貨幣運輸中擔任重要腳色，但是，真正老闆是國民黨，台灣的國民黨不願意這件事情曝光，情有可原，而另一個問題也出現了，那是南韓的「陽光政策」出了問題。

李明博反對陽光政策

南韓的金大中上台後，對北韓採取溫暖策略，這個所謂 「陽光策略」的動機，來自伊索寓言的 「北風和太陽 」的故事，北風越強，抵抗越厲害，所以處理南北韓戰後的和解問題，南韓必須對北韓更溫暖，才能夠降低彼此敵意，金大中之後的盧武鉉總統也延續這樣的策略，所以才會搞出開城工業區，以及設在開城特別市的南北連絡事務所。但是，偏向保守派的李明博一上台，突然對陽光政策發出質疑，他上台後在各國使館祝賀時，已經向六方會談國家表態，打算修正陽光政策，認為一昧討好北韓，南韓政府援助北韓預算越來越高，但是，卻沒有產生任何好處，李明博競選總統口號喊出，「胡蘿蔔必須加上大棒」，一反盧武鉉陽光路線，因此，李明博又喊出，「棄核，開放，3000美金 」的策略，李明博明白指出 ，南北韓必須基於互惠原則，才能大和解，只要北韓合作，他打算在成立一個400億韓元基金，在非軍事區弄一個特區，訓練30萬朝鮮人進行科技、金融、農業、工業等訓練中心協助北韓發展經濟，意思就是北韓必須對南韓做出回報，務實進行可以驗證的廢除核子試驗，對南韓以及國際社會開放，不能持續封鎖自己，而南韓給予的承諾，短時間可以幫助北韓的國民所得來到3000美金。當時，南韓國民所得已經來到28000美金，李明博的強勢呼籲一喊出來，北韓立即翻臉，也做出回擊，揚言要關閉開城工業區。最後，雖然開城工業區沒有關閉，但是，南韓放在開城，負責南北聯絡事務所的官員，有11名被北韓驅離，雙方關係鬧到很僵，到了2010年，發生天安艦、北韓砲擊延坪島事件，兩國終於劍拔弩張，開城工業區第一次關閉，兩國斷絕所有經貿往來，北韓貨幣發行開城的計畫，也無限期遭到擱置，南北大和解遇到挫敗，到了2015年，李明博也因為貪瀆案件被判刑15年，看起來，糾纏南北韓問題的總統，下場並不太好。

2008年，南北韓關係進入僵局，真正的交易合約無法進行，除了耐心等待之外，似乎沒有更好的方法。

這一年3月，馬英九以旋風式高票拿下總統寶座，國民黨的黨國體制再度班師回朝，立即對綠營的「臺灣之子阿扁」展開清算鬥爭，5月份，台灣總統阿扁一下台，不到一小時，就遭受逮捕，阿扁高舉手銬，喊出政治迫害，這種羞辱超過其他國家對總統級人物的羞辱，不管阿扁在無罪認定法律之下，有沒有逃亡之虞，檢調以保護式進行跟監即可，司法都不應該以此做假設，對總統進行逮捕，所以許水德名言 ，「法院是國民黨開的 」，其來有自。