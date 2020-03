中國武漢肺炎侵襲全球,台灣因SARS的慘痛經驗即早啟動防疫措施,受到許多國家盛讚,為了將這份成果分享給世界各國,設計了一張大頭貼以「解決問題之前,必須先聆聽問題」為概念,藉由聽診器的線條勾勒出台灣的輪廓,象徵台灣重視衛生議題,希望與全球並肩解決疾病問題和面對挑戰的心意,並透過各駐外使館向世界宣告:「Taiwan Can Help!」

在政府及民間齊心抗疫下,台灣防疫成果受到各國矚目與盛讚,光是口罩政策就引起法國、德國、俄羅斯等國陸續跟進,日韓等國網友甚至提出要求交換總統的言論。超前佈署所展現的優疫防疫成就,還登上國際期刊。

友台的芬蘭國會議員凱爾納今天在推特上讚譽台灣的防疫措施,他直言,台灣卓越的醫衛體系、言論自由、新聞自由及民主就是成功對抗疫情的主因,而這些優點都是中國欠缺,導致該國防疫體系潰散的原因。

儘管有如此的優異防疫體系,台灣依舊被世界衛生組織拒於門外,隨著5月即將登場的WHA,台灣開始以這次防疫成就向世界宣傳「Taiwan Can Help!」。這次的宣傳亮點是一款大頭貼,設計理念以「解決問題之前,必須先聆聽問題」為概念,以聽診器的線條勾勒出台灣的輪廓,象徵台灣重視衛生議題,希望與全球並肩解決疾病問題和面對挑戰。

外交部說明,主視覺以綠色、橘色為主,中間以黑色線條的聽診器構成台灣形狀,聽頭部分則放置在綠色地球上,配上標語「人人要健康,台灣能幫忙」(Health for All – Taiwan Can Help),她表示這款2020年的推案主視覺市延續2019年的標語,整體象徵台灣關心世界公衛及防疫議題,盼與國際社會共同解決全球健康問題。

這幾天,包括台灣駐芬蘭代表處(Taiwan in Finland)、駐捷克代表處(Tchaj-wan v Česku)、台灣駐溫哥華辦事處(Taiwan in Vancouver)、台灣駐慕尼黑辦事處(Taiwan in München)、台灣駐美代表處(Taiwan in the US)等,多個外館臉書都把大頭貼與封面照片換上全新設計的台灣參與世界衛生組織推案主視覺,貼文中附上「#TaiwanCanHelp 」、「#Health4All」。

英國衛生部也向WHO呼籲,立刻將台灣納入WHO所有技術性會議、機制及活動,也與理念相近的國家合作,協助台灣能參與5月登場的WHA。