如果沒有這幾位公共知識份子，這個世界早已經淪為共產中國統治下的奴隸，或者說，很多被紅色滲透利用的人，被中共高層稱為「這些有用的白痴」，白癡的「白」也暗示白人，這頂「白癡」帽子會永遠戴在頭上。

中共稱呼白人：有用的白痴

繼續去年澳洲學者漢密爾頓（Clive Charles Hamilton）出版《無聲的入侵》，描述澳洲如何不知不覺被紅色中國攻佔之後，加拿大資深記者文達峰，最近出版的《大熊貓的利爪》，描寫中共如何滲透、影響、威嚇加拿大，文達峰說：「多數人以為熊貓吃竹子，是素食者，溫和可愛，其實，這種認知是錯誤的，中共刻意把熊貓包裝成紅色中國，看起來溫和可愛，對世界無害，但是，實際上的熊貓，並非素食者，熊貓爪子很厲害，而且經常攻擊弱小動物，根本就是肉食主義者」，這是這本書要傳達的正確信息。

書本揭露很多秘密，以及加拿大的覺醒過程，充滿血淚悲劇，本來，加拿大對中國的連結，是因為傳教工作，加拿大人希望以基督的大愛，改善中國的生活環境，加拿大對中國沒有野心，境內也是多元種族共存，但是，中共對加拿大滲透仍然沒有停止。

尤其在孟晚舟引渡事件上，中共綁架加拿大公民，藉此恐嚇加拿大政府放人，完全無視加拿大是主權獨立國家，而且司法獨立，不受行政干預。

澳洲，加拿大都屬於「五眼聯盟」成員，對華態度從友中，疑中到反中，這兩個國家，經歷一場相同的體驗，最後會牽手建立一個聯盟，對抗中國入侵，其來有因，書中可以窺探整個紅色滲透過程，充滿陰謀和詭計，美國、英國、法國加上加拿大、澳洲，正好是被紅色入侵最嚴重的國家，而且這種滲透無聲無息，當你感覺有危機的時候，問題已經深入骨頭裡了，澳洲就是顯明的例子。



漢彌爾頓對中共紅色滲透的揭發，造成《無聲入侵》一書，在國際上發行受到中共打壓。圖／擷自博客來網站

西澳醞釀脫離澳洲

7月初，澳洲政府打算開放境內各聯邦的邊界管制，但是，西澳洲聯邦政府發出邊界永遠關閉的信號，國內媒體認為，這是西澳洲又一次獨立建國的信號。澳洲本來是六個英國殖民地組成的聯邦國家，西澳洲屬於比較開發富裕的地區，佔有澳洲三分之一土地，1933年，仍在英國殖民下的西澳曾經嘗試獨立，但是並沒有成功，近年來，因為紅色滲透嚴重，西澳獨立運動再起，最初的原因是，西澳洲不滿澳洲政府加入美國抗中行列，更糟的是，武漢瘟疫爆發以來，澳洲變成華人搜刮衛生用品的國家，反中勢力抬頭，促使執政黨實施「聯美抗中」策略，要求世衛組織對武漢瘟疫展開獨立調查，此舉引起中共不爽，直接對澳洲進口小麥，以及礦物加上懲罰關稅，而直接受害者就是西澳洲，西澳洲自認利益受損，於是自行與中共簽訂合作協議，從此和聯邦政府槓上。港版國安法實施以來，澳洲堅持和民主國家一起譴責中共，造成西澳洲的兩邊為難，但是，這個事件也可以發現，中共這幾年在西澳洲大量移民，已經慢慢掌握西澳的政治權力，西澳獨立運動就是紅色滲透的結果。

漢彌爾頓對中共紅色滲透的揭發，造成《無聲入侵》一書，在國際上發行受到中共打壓，但是，漢彌爾頓毫不懼怕，今年6月25日，另一本揭發英國遭受紅色包圍滲透的大作《隱藏的手》在德國、加拿大出版，《隱藏的手》作者是漢彌爾頓和另一位來自馬歇爾基金會的專員馬莉澳爾柏格，這本書揭露英國上層社會菁英被中共綁架，成為英國親共的共犯，書中有86頁報告，描述中國華為在英國上層的股東董事，這些股東全部來自一個隱密的「48集團俱樂部」，俱樂部執行長傑克佩里，被稱為中共的老朋友，現在老傑克退休，年輕的傑克持續父親親共的路線，掌握這個俱樂部。1950年，英國工黨執政，最早承認中共政權，因為工黨具備左派色彩，老傑克在莫斯科一次經貿會議上認識周恩來，開啟傑克佩里在英國的偉大事業，他的事業可以成功，後面推手就是中共，因此難免投桃報李，把英國高層財團和中共綁在一起，這也是為何華為可以在英國落地主因，川普多次希望強生砍斷華為，但是，強生左右為難，這本書卻扮演最大力量，讓華為在英國被判處死刑。

強生在7月14日宣布，中止華為5G合作，並且下令在2027年之前，把所有已經架設的華為設備全部拆除，中共的英國滲透全面曝光，但是，中共仍然不死心，《隱藏的手》本來談好由倫敦寰宇公司出版，但是，英國的中英貿易組織卻跳出來控告寰宇出版，要求寰宇出版社不准出版這本書，這個組織就是48集團俱樂部旗下的團體，專門為中共在英國利益拉線，但是，就算倫敦無法出版，英文版在加拿大仍然買的到，中共的魔掌如何控制英國，也就會擺在陽光之下了。