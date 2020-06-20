2010年之後，金正日身體出狀況，金正恩接班的態勢，已經出現，阿布杜來電說 ， 「本來和國際貨幣銀行所簽的包裹合約，任務時間是2010年結束，但是，工作只完成一半，國際貨幣銀行同意續約，至少把後面的交易完成 」，我對這個消息不驚不喜，因為十年下來，為了一個 「半島和平計畫 」去核理想，花費了半生積蓄，東奔西跑，如今囊中如洗，隱居在南島的山區，看日落雲起，說實在，任務失敗也就想到此打住，但是，美國並未放棄北韓和平演變理想。

阿敏說：「如果六方會談沒有結果，聯合國肯定持續對北韓經濟制裁，那麼至少把目前放在首爾的北韓貨幣的交易完成」，從他的話裡面聽出來，美國方面對和平演變北韓，仍然不死心。金正日曾經一度向美國示好，雷根時代才誤判情勢，搞出北韓貨幣事件，如今，掌權者換成金正恩，難道他會比較好溝通嗎？金正恩會因為經濟發展轉向，從一黨專政走向民主道路嗎？把一個封閉意識形態國家改變成開放社會，這裡面過程，有多麼艱困的工作？或者說，美國還是持續誤判北韓形勢。

金正恩是歐化的年輕人

如果說 ，金正恩是接受歐式教育的年輕人，就會崇拜民主，這句話有一半正確，有一半錯誤，因為，歐式教育給了金正恩何種內涵，這句話才重要。

2010年，金正恩在父親中風期間，已經被提拔擔任國家安全防衛部部長，很顯然，金正日正在安排金正恩接班，這時候，金正恩才剛剛從金日成綜和大學畢業沒多久，並且進入砲兵部隊接受軍事訓練，這只是金正恩後段的領導養成，金正恩的年輕時代是在瑞士伯恩度過，伯恩仍然保留屬於金氏家族的大別墅。

金正恩母親高容姬有一位妹妹高容淑，目前流亡美國，但是，在流亡之前，高容淑住在瑞士伯恩，受他姊姊託付，照顧兩位孩子——金正哲和金與正，1996年，年僅12歲的金正恩，才從平壤飛到瑞士伯恩和兄妹會合，三人一起住在伯恩別墅，也因此，金正恩和妹妹金與正建立深厚的感情，金正恩在瑞士讀過兩所國際學校，精通英法德三種語言，並且學習國際金融。2001年，金正恩收到命令回到北韓，這時候，正好是金正日和金大中，倡議兩韓民族大和解時代，2002年，金正恩進入金日成綜合大學，花了三年拿到步兵科學位，又花了兩年時間，完成砲兵科學程，金正恩比起哥哥金正哲好學聰明，這是他可以坐上大位的原因。

金正恩比父親狡猾

金正恩的基本功夫學好了，開始在金正日旁邊見習政治事務，2009年，金正恩對軍隊編制有意見，一度被父親冷凍起來，原因是過度急躁，隔一年才被起復，這時候的金正日已經身體中風。

2011年，金正日死亡之前，安排三位攝政大臣，幫助金正恩穩住大位，這三人是張成澤、金敬姬、崔龍海。但是，張成澤在2013年就遭到清洗，傳聞是被 「犬決 」，放狗咬死，姑姑金敬姬也被冷凍，張成澤遭到金正恩處死刑，消息相當隱密，後來才知道，金正恩處死自己的姑丈，原因是為了金正男，這是古代朝鮮宮廷鬥爭現代版，這件事的後續就是金正恩派出殺手，在馬來西亞毒殺金正男，整件事要回到宮廷鬥爭的爭權道路上，金正日在挑選接班者時候，圍繞金正日身邊的親屬張成澤，本來就支持金正男，因為金正男是老大，所謂嫡長子，依照朝鮮傳統，由金正男接班，理所當然，但是，金正男並不討喜，後來，為了保全金正男的小命，張成澤利用他在中國的關係，暗中把金正男送到澳門，接受中國保護。這件事後來讓金正恩耿耿於懷，掌權後清洗張成澤，也造成金正男日後被毒殺，三位大臣中，姑姑金敬姬被冷凍，只有崔龍海至今仍然被重用。

2012年，金正恩已經掌握權力，一上台就開始導彈實驗，震驚國際，這一年2月，美國派出特使以及24萬噸糧食進入北韓，一來對金正恩示好，希望試探金正恩的改革態度，卻發現金正恩比父親更加狡猾，歐巴馬政府完全陷入被動，朝鮮半島情勢再度陷入緊張。

2013年，北韓進行第三次核子試爆，南韓方面剛上台的反共領袖朴槿惠，也宣布關閉開城工業區，並且以美韓大規模軍事演習，做出回應，北韓也不甘示弱，立即宣布撕毀 「朝鮮停戰協議 」，兩韓的交流又陷入停擺，半島戰爭風雲再起。

2016年，金正恩進行第四度核子試爆，地震程度連東京也感受到搖動劇烈，北韓向國際表示 ，北韓已經擁有核武，而且可以濃縮放在導彈上面，直接攻擊美國本土，這下子，連美國也緊張了。

這一年，華府換了老闆，川普上台了，新的美韓關係進入另一頁，我們的任務也出現轉機。