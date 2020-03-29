武漢肺炎疫情延燒！時代力量今29日(日)公布政情民調，在「護照重新設計，突顯我們是Taiwan」獲得國人壓倒性的支持。74.3%的受訪民眾支持護照上的英文名字改為Taiwan，避免國人被誤認為中國人。

時力呼籲外交部，儘速更新護照封面，不要再因為護照上的「China」，讓國際社會懷疑台灣的主權獨立性。

根據民調結果顯示，受訪民眾對於將護照上的英文名字改為Taiwan，有51.2%民眾非常支持，23.1%民眾還算支持，支持率合計達74.3%；不太支持與非常不支持分別為10.8%與6.4%合計17.2%。民調顯示支持改為Taiwan以74.3%壓倒不支持.17.2%，另有8.5%則表達無明確意見。

武漢肺炎肆虐！時力調查指出絕大多數民眾都認為經濟衝擊相當大，而正如同時代力量先前的建議，減稅是民眾認為最有效的紓困措施「肺炎紓困減稅優先」希望政府應該在第二階段擴大紓困案中，能著重參考這項建議。

此外，在國會表現上，針對「監督行政部門」及「堅持公平正義」上，時代力量分別獲得20.1與19.6均領先民眾黨、國民黨與基進黨。

時力智庫本次調查委託趨勢民調，於3月23日、24日採市話隨機抽樣調查，完成1085份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0%，依戶籍、性別、年齡和教育程度進行加權。

時代力量指出，民調結果顯示，在「監督行政部門」及「堅持公平正義，杜絕酬庸」兩項國會表現上，時代力量都是第一名的在野黨。展望2040年，除了經濟成長之餘，「勞權」是絕大多數人認為台灣未來要改變、成長的關鍵，更好的勞動條件，包括合理工時、加班補貼、職場性別平權等等，都意味著更好的生活環境，也能為台灣的社會與經濟帶來一股正面的影響。

時代力量一直以來都在國會盡最大的努力爭取更好、更合理的勞動條件，未來我們也會繼續不辜負大家對我們「在野第一監督政黨」的肯定，堅定捍衛基本勞權、同時堅守環境、居住、親子等多項權益，打造更美好的台灣。