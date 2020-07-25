美國FBI局長雷伊說：「中國大使館一直是紅色特務基地，大使崔天凱是特務頭子」，這話果然沒說錯。

7月22日晚間，川普下令關閉中共在休士頓領事館，限令72小時內，將領事館人員驅逐出境，報導一出，不只國際震盪，休士頓領事館的反應，緊張錯愕，更增添話題。

領事館是特務基地

當晚，休士頓領事館內熊熊火焰，鄰居見狀報警，消防隊火速到場，卻被拒絕入內，但是，從空中窺看領事館院內，原來使館人員正在燃燒文件，眾人圍住一堆火，暫時沒有危機，後來有知情者從空中無人機所拍攝的照片分析，燃燒文件中還夾著數量不少的假美金，正好可以印證，休斯頓和「黑命運動」暴亂事件關係匪淺。

多數使館人員撤離該地，在時間充分之下，不可能會用燃燒方式，處理文件，而是使用碎紙機器即可，更何況，領事館只是從事單純發出護照工作而已，哪有機密可言，用燃燒方法證明裡面有假美金，以及無法曝光的機密，從假美金被燃燒，又引出另一個線索，明尼蘇達的「黑人命貴運動」，死亡的佛洛伊德，就是被盤查身上有假美鈔，警察過度用力制服時，造成悲劇；更糟的是後續發展，美國共產法西斯團體ANTIFA發起各地的暴動示威，後面的金錢援助就是中共，美國國土安全部調查顯示：休斯頓領事館就是發號施令，製造暴動的基地。

另外，美國FBI也在調查兩位來自中共國安局的特務駭客，李姓和董姓駭客受到FBI通緝，這兩位駭客為了逃避抓捕，進入休斯頓領事館被保護，領事館還替這兩位駭客偽造假身分證件，協助兩人搭上外交禮遇飛機，進入墨西哥潛回中國，這兩件大事，終於引起川普震怒，下令驅逐休士頓領事館，川普在23日接受訪問時說：接下來，還有更多領事館要被關閉，簡單說，美中斷交時間，已經逼近。

外國媒體猜測，下一個要驅逐的就是舊金山領事館，因為FBI要抓捕的另一號特務唐娟（化名），目前還在領使館內接受保護，唐娟是解放軍空軍大學派赴美國進修生，實際上是擔任竊取高科技機密任務，被聯調局鎖定之後，潛入舊金山領事館，是否已經利用外交豁免潛逃出境，仍待求證。

「中共國」在美國有五個領事館，可以說就是特務基地，所有外交官都帶著職責以外的特殊任務，在華府那一場「黑人命貴」示威時，美國國土安全局就已經發現，中共大使館的人在現場發號施令，因為呼喊中文：撤退、撤退，所以被人認出來，事後也證實是中共大使館的高級武官。

美國長期遭受紅色滲透

美國被紅色滲透，絕非始於今日，從1979年兩國建交以來，休斯頓是最早領事館，中共就以各種方式潛伏美國，準備一舉推翻民主政權，而這一次利用「黑人命貴」運動，是最接近顛覆美國的時刻，根據美國中國專家白邦瑞在「百年馬拉松」所寫：毛澤東在國共內戰後，拒絕和美國建交，就確定了顛覆美國的政策。他說：「美國帝國主義對世界的擴張侵略戰爭，最後會被人民推翻」，這句話正回應到自己頭上。

兩國邦誼從大使館展現，今天，美國政府發現中共把大使館搞成特務基地，不但無禮貌，更是對美國展現敵意；其次，美國在武漢領事館人員，瘟疫之後要進入武漢工作，受到中共百般刁難，美國政府懷恨已久，這是一次怒氣總爆發而已。那麼，中共目前已經揚言對美國進行對等報復，很可能從美國的任何一個領事館下手，接下來，兩國很可能就是斷交一途了。

先對抗中共，接下來就是摧毀中共政權，美國已經向紅色中共宣戰，各種跡象顯示：美國最可能挑選動手的地方，應該是南海，因為中共在南海島礁圈地為王，軍事化即將完成，如果現在不動手，過幾天就變成尾大斷不掉，甚至會阻礙國際自由航行權，因此，美國會先給予中共最後通牒，限定時間內，自行拆除島礁軍事化，否則後果自負，南海的局部戰爭，時間可能很短暫，也不至於會擴大傷害到人命財產，所以，南海應該是動手首選。

從最近美軍在巴士海峽的反潛偵查動作，以及兩艘航母進出菲律賓海峽，配合印度進行演習，這些動作已經暗示中共：真正的風暴即將到來，中共解放軍經常誇口說，大陸陸基導彈，購自俄羅斯的S400導彈，可以制服美國航母，那就展現實力吧，到底誰是紙老虎，試試就知道了。

連續四十幾天的大洪水，好像上帝也站在美國這一邊，1998年大洪水，解放軍還協助救難，這一次，解放軍都不見了，任老百姓受苦受折磨，還要聽粉紅電視記者呼喊：「捨小家救國家」，一起含淚含恨說笑話，真是厲害，我的國。

因為局勢越來越不妙，「中共國」弄出武漢瘟疫，把世界搞亂了，現在全世界正站在滅共道路上，搞垮中共有太多好康理由，非洲小弟可以借錢免還，南海島礁生態可以復育，世界工廠分解，轉移到世界各地，一個沒有紅色共產政權威脅的世界，正在世人眼前開展。