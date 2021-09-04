剛運抵台灣的BNT這批貨，本來要出貨給中國，卻因為中共不發緊急授權，台灣官民合作搶下這批現貨，是務實的做法。2021.9.2第一批輝瑞BNT疫苗93.2萬劑抵台。示意圖／擷自公視新聞影片

國民黨發動的疫苗攻勢，企圖打擊執政黨支持度，效果如何？從最新《美麗島電子報》民調可以知道，此報至少不是偏綠色民調，國民黨的好感度，差距民進黨十個百分點，絕非江啟臣所言：國民黨支持度超越民進黨，討厭國民黨比率，反而升高來到六成，這是可怕的數字，很可能造成2022年，幾個民調領先的國民黨縣市長選舉翻車，本來，國民黨想藉疫苗問題，營造討厭民進黨氛圍，替明年地方選舉創造有利條件，如今完全失敗，這裡面也有中共在台統派，幫倒忙的因素。

8月27日，兩位統派老先生手持紅布條，書寫「感謝中國提供復必泰疫苗給台灣」，不到十分鐘時間，兩位老人隨即被警方警告驅離，沒想到當天中共「東南衛視」就用這個鏡頭大作文章，把兩個統派老人描述為全體台灣人的感謝狀，結果連中國網民也不買單，認為新聞背離事實，《新華社》的新聞製造業比較細心，先在盧森堡設計上海復星公司員工，起飛前，在疫苗外包裝偷偷掛上上海復星「復必泰」的旗幟，拍好照片，圖文並茂說：「中國提供中德研發的復必泰疫苗給台灣省」，第一次用簡體字，接著又用繁體字搞一次，中台兩邊通吃，心思比較細膩，這一招既有大內宣，又有大外宣效果，吃台灣豆腐，也順便吃三個捐贈單位豆腐，請問老共：這些疫苗是台灣企業出錢買的，難道是免費贈送的嗎？

老共安排上海復星投資BNT，只是出錢，不是共同研發，此事天下皆知，出錢動機就是要卡台灣，不惜違反世貿法規，要台灣政府為疫苗下跪，因為老共民族主義之下，禁止用外國疫苗，也不會給予BNT緊急授權，花大錢卡不到台灣，面子掛不住，只好製造假新聞，搞出精神勝利，如此阿Q，真是嘆為觀止，在台灣接貨的台積電法務人員看見復必泰宣傳旗幟，立即拆除，因為上海復星搞小動作已經違反合約，台灣的買方當然有權拆除。

老共搞精神勝利法也就罷了，所謂「祖國照顧台灣抗疫」的說法，想要藉大外宣欺騙國際社會，恐怕不是那麼容易，但是國民黨跟在老共後面起舞，為採購BNT疫苗一路大作文章，就讓人看不下去，文章標題從買不到，作到疫苗買到，最後連外掛旗幟也要作文章，配合上海復星在盧森堡偷放旗幟，違反合約精神，甚至誣衊政府害怕中文標籤，是在搞意識形態，卻不查上海復星畫蛇添足，才是配合大外宣的意識形態，本來疫苗瓶子上有「復必泰」字樣，台灣也決定接受，因為只要來自原廠製造，就不違反和約，這是基於法律，而非意識形態，BNT這批貨，本來要出貨給中國，卻因為中共不發緊急授權而擱置，台灣決定拍板要貨當下，就是務實主義表現，而不是考慮意識形態，反而，一路唱合，指控台灣政府的國共兩黨，才是真正受困於意識形態，無法自拔。

意識形態，就是固執於思想或理念，這個名詞的對立面就是實務主義，國共內戰時代，毛蔣兩人都崇拜獨裁統治，治理方法也半斤八兩，只是分別掛著共產主義和自由主義區隔，蔣治之下的台灣人很清楚：自由台灣並不自由，這才是意識形態之爭，過去，蘇聯實施集體主義暴政，卻一路批判納粹法西斯暴政，暴政本質相同，名稱不同，這才是搞意識形態，台灣民主化之後，人民享受言論自由、工作自由、娛樂自由、旅行自由，這與中共政權的暴政完全不同，拒絕被老共統治，不用老共製造的疫苗，絕非基於意識形態，而是基於人民自由選擇權，也基於法律規定不准許中共疫苗入境，這和中共製疫苗是好是壞，根本無關。

國民黨作為最大反對黨，每天口號響亮，知識藍要進化成戰鬥藍，但是，如果因為這種進化，政客開始胡言亂語，隨便開槍，這種政黨被六成人討厭，也就不足為奇了。



2021.9.2第一批輝瑞BNT疫苗93.2萬劑抵台。作者指出，國民黨跟在老共後面起舞，為採購BNT疫苗一路大作文章，讓人看不下去，文章標題從買不到，作到疫苗買到，最後連外掛旗幟也要作文章，配合上海復星。示意圖／擷自公視新聞影片