經過倒扁運動後，政壇和民間公民團體普遍共識，反貪腐必須落實各項法案，包含公職人員財產申報制度化，其中尤其是國民黨所控制不太光彩的龐大黨產。該年因為宋楚瑜堅持參選台北市長，同屬藍營的國親兩黨，再度鬧翻，親民黨表態：不封殺黨產條例，最後才讓他付委，能夠走出程序委員會，這也是倒扁運動一大收穫。圖為2006年紅杉軍倒扁行動「天下圍攻」一場景。圖／擷自維基百科，公有領域

2006年9月9日，紅衫軍倒扁活動，群眾開始在總統府前靜坐，估計群眾高達20萬人，揭開倒扁運動的序幕，當天，陳水扁離開台北，回到台南老家取暖，並且發表談話稱：「我也反對貪腐，但是，台灣最大的貪腐就是國民黨龐大黨產，這些不公義的財產，必須歸還人民」，倒扁靜坐時間申請6天，到9月15日，群眾開始撤離總統府前大道。9月16日，倒扁運動進入遍地開發，晚上凱道遊行示威聚集30萬人，全台多個縣市，也紛紛出現倒扁團體申請的示威或靜坐活動，因為遍地開發結果，給予各地治安單位很大壓力，甚至有警察分局長壓力太大，有過勞死情況發生，這種情況反而逼迫另一邊的沉默挺扁團體，也做出回應，這些挺扁團體，大部分意識形態偏向主張台灣獨立，或是所謂的「扁迷」，雙方各擁支持人馬，互相對罵對方不理性，認為倒扁運動是外省人無法接受台灣人總統，倒扁內幕受到中共暗助，因為倒扁與挺扁雙方陣容人數差距甚大，看法極端對立，多處場合發生雙方人馬衝突，使台灣社會陷入嚴重撕裂。

倒扁活動進入高潮

10月10日，雙十國慶日，參加倒扁團體的政治人物，利用慶祝國慶舞台製造事端，劉文雄突然在觀眾席上發難滋事，破壞現場的節目進行，當天晚上，群眾聚集凱道，估計有50萬人創下紀錄，這場活動號稱「天下圍攻」，因為事前沒有通過申請，所以群眾被驅離後轉到忠孝西路上靜坐，經過警方二度驅離才散去。10月14日，倒扁團體再度申請聚會遊行，還是未拿到批准，當晚群眾再度聚集凱道，最終雙方討論以國務機要費已經進入司法程序，作為下台階，阿扁表示會做完任期，靜待司法調查，倒扁團體才宣布解散。

倒扁團體「天下圍攻」風起雲湧，阿扁已經被寫成罪惡不赦，媒體上幾乎被「罷免阿扁」的新聞佔滿，剛上任時，阿扁自己主動減薪一半，如今卻因為金錢糾葛，遭受輿論鞭打，硬生生被冠上貪汙總統的名號。本來就不喜歡阿扁的人，更是找到機會落井下石，不管黨內或黨外，阿扁已經陷入四面楚歌的局面。其實，很多官司並未定案，甚至連起訴也沒有，因為依照憲法規定：總統除了內亂外患罪以外，不受刑事法的限制，但是，法律學者認為只要卸下總統外衣，阿扁恐怕難逃被審判的場面，2008年終於應驗。

到了12月，倒扁團體認為短時間無法逼迫阿扁下台，所以打算長期抗戰，因此在台北成立「紅衫軍總部」，作為開會聯誼地點，到了2007年9月9日，倒扁總部再度發動：重回凱道活動，當晚有20萬人到場，用螢光燈把一個「屁字」投射到總統府建築上，表達抗議。

黨產條例進入討論

10月14日，立法院發起罷免總統投票，差了三票，沒有通過。經過倒扁運動後，政壇和民間公民團體普遍共識，反貪腐必須落實各項法案，包含公職人員財產申報制度化，其中尤其是國民黨所控制不太光彩的龐大黨產，裡面有多少錢是國家的，多少錢非法取的，這個黑洞如果無法面對陽光，談改革貪腐，恐怕都屬緣木求魚。因為國民黨在國會仍然多數，因此，追查黨產的黨產條例，始終無法走出程序委員會，提案總計被封殺了101次。10月25日，因為宋楚瑜堅持參選台北市長，同屬藍營的國親兩黨，再度鬧翻，親民黨表態：不封殺黨產條例，最後才讓他付委，能夠走出程序委員會，這也是倒扁運動一大收穫。

值得一提的是，因為黨產條例通過付委，我方突然接到通知：北韓貨幣已經拿到離境的許可，阿敏和阿布度在境外接到通知後，立即飛到台北，阿敏告訴我負責通知的人直接向國際貨幣銀行聯絡，並且希望我們儘速到台北，商談出境以及放置的地點，至於，未來的貨幣交易，將會在境外進行交換，有關交易數量和貨幣兌換美金價值，等待貨幣出境之後，再約定時間相談。

後面有高人指示

阿布度擔任北韓貨幣案件專案經理人，居然被瞞在鼓裡，對方直接找上最高層通知，很顯然背後力量相當龐大，我經常注意台灣的政局變動，這件事很顯然和黨產條例，在國會付委有很大關係，能夠在海外處置這些貨幣，當然越快越好，如果可以神鬼不知的情況下，更好。這表面上看起來，只是國際上涉及他國的財經事件，其實是高度敏感政治事件，不管美國或聯合國，都不希望這件事曝光，那麼到底是哪一位高人可以說服政府高層，讓貨幣放行？我心裡猜測：應該是那一位有恩於高層的大老闆吧！

我和阿敏，阿布度在凱悅飯店開會，最後國際貨幣銀行指定以海運方式，讓這些貨幣先進入南韓首爾，首爾在1997年遭遇經濟風暴，南韓貨幣大貶，因為貨幣銀行紓困得救，與南韓關係密切，而北韓核武也涉及南韓安全，放在首爾是最佳選擇，這裡有一座龐大國際貨幣銀行亞洲總部倉庫，如果六方會談去核會議做出結論，那麼補貼北韓的資金，就可以從這裡通過漢江，進入北韓開城地區。