1947年2月28日台灣人起來遊行抗暴，蔣介石很快從3月3日起，大舉調兵來台灣，進行無情的大屠殺。中國國民黨台灣省黨部藉機要消滅台灣菁英，由連震東、林頂立、黃朝琴、劉啓光、游彌堅等五位製作一份兩百多人的名册，從3月10日起逮捕台灣菁英。在二二八受害的台灣人約有28,000人，蔣介石是二二八大屠殺的元凶。接著白色恐怖的迫害，非軍人受軍事裁判的政治案件人數為16,132 人，其中被判死刑1,226人。很多案件是被蔣介石非法改為死刑，蔣介石確實是一個泯滅人性的屠夫。

根據夏威夷大學的政治學學者盧梅爾（Rummel）的報告書，蔣介石殺了約一千萬人，是二十世紀第四大殺人魔，僅次於史達林、毛澤東與希特勒。這些被蔣介石殺的，台灣人還算少數，日本人也不多，主要還是中國人。所以中國人極為痛恨蔣介石，把他趕出了中國大陸。在台北市總統府前的中正紀念堂，紀念及尊崇蔣介石，這是對二二八慘案及白色恐怖受害者的公然侮辱，也是對人類良知的公然挑釁。

中正紀念堂是侵害人權象徵

「促進轉型正義條例」第五條的規定是：「為確立自由民主憲政秩序、否定威權統治之合法性及記取侵害人權事件之歷史教訓，出現於公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之。威權統治時期，統治者大規模侵害人權事件之發生地，應予保存或重建，並規劃為歷史遺址。」這些是轉型正義最重要的工作，但還沒有具體的成果。在所有威權統治的公共建築中，最大的表徵就是「中正紀念堂」，因此這紀念堂成了幾十年來台灣政治衝突的焦點，台灣不安的癌症。這紀念堂必須轉型，移走那黑色的蔣介石雕像，除去中正紀念堂的名稱，轉做其他用途。

在台北巿大直有座「國民革命忠烈祠」，裏面主要恭奉約四十萬名的國民革命軍。我們應該瞭解國民革命軍是中國國民黨在1924年師法蘇聯共產黨軍事制度創設之國民黨的軍隊。這個國民黨轄下的軍隊參與北伐，經過抗日戰爭與國共內戰，直到行憲前夕於1947年12月24日名義上才改為國家的部隊，不再稱為國民革命軍。1947年在台灣的二二八大屠殺也就是國民革命軍所為。將來台灣的國軍保衛台灣及抗拒中國的侵略，有一些將士會殉職，我們必須以最尊崇的方式來恭奉他們，讓勇敢的國軍知道他們的犧牲是有價值，台灣人民永遠會紀念。如果把他們恭奉在國民革命忠烈祠，實在不恰當，說不定半夜中國軍和台灣軍起來打仗。

我們建議把中正紀念堂改為台灣忠烈祠。中正紀念堂是中國式的莊嚴建築，並不適合紀念台灣人為民主與自由的奮鬥，改做忠烈祠比較恰當。而且中正紀念堂已被訂定為古蹟，很困難更改外貌。那裡是台北市少有的寛廣綠地，也必須保留。如將來政黨輪替，忠烈祠比較不會被改回來。這個在台北市中心、總統府前、有寛廣的綠地及已經建好的紀念堂，實在是最美好的台灣忠烈祠，來紀念為國捐軀的台灣勇士。