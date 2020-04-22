台灣健保制度的好處，我想全國人民都感受到了——價格低廉、服務周到，世界難尋。但是付少少保費就有近乎吃到飽的醫療，造成連年虧損，黑洞越來越大。病人要負擔的成本低廉，造成許多人有一病多看，甚至有逛醫院的習慣；台灣人口老化，慢性病患者也越來越多，洗腎加上其他藥費也使得健保支出不斷增加；不必要的重複醫療檢查更是深受許多醫師與病人的喜愛，醫師只需花幾秒開單省事，還能獲得病人的感激，醫院也可以領取健保點數。

日前看到有醫師提出應該把目前的部分負擔定額制，改回原設計的定率制，利用提高部分負擔降低重複檢查的浪費，同時落實轉診制度，讓民眾不要小問題就跑到醫學中心看診，我相信政府需要加緊腳步考慮該如何執行。

通常有不尋常事件發生時，更容易暴露出弱點；新冠肺炎放大了健保存在已久、不合理、待改善的問題。因此近日有立委提出應修改「全民健保法」，主要針對一年未在台住滿183天、無法提出收入證明、沒有繳稅紀錄者，新增健保被保險人「第七類」。若法案通過，部分現在只要繳交健保最低保費每月749元的人士，修法成功後，健保費最高將調升至每月1萬2002元。

雖然有人直言這是為特定地區、特定人士量身打造的法案，但除了在中國生活卻回台灣看病的人外，旅居其他國家的僑民也有一樣的問題。全民健保的本質是社會保險，目地是讓台灣人民不論貧富都可獲得有品質的醫療服務，所以跟稅收一樣，都有點「劫富濟貧」的成分。以現行「第六類」的地區人口為例，他們可能因為沒有工作，所以原本1249元的保險費有40%由中央政府負擔，因此才只需繳納749元的保費。出國六個月還可以申請停保，返國後復保就可以繼續享有健保醫療。有人認為這只是保險，所以有繳費的人就應該可以使用，那麼政府補貼的部分又要怎麼說呢？這還不包括健保局所有的行政、人事費用，都是納稅人在支付。

以我認識的人為例，有些旅居國外持有多國護照的人，可能一輩子沒有在台灣繳過稅，出國念書後就在國外定居，發現國民年金很划算才回台灣申請復籍，辦了身分證，即可繳交最低的費用而擁有補助的健保，回到居住國家前還可以辦理停保。749元對部分民眾可能還是太大的負擔，但對這些旅居國外者實在划算。他們身體不舒服需要治療時，就回台訪友，順便逛醫院詢問不同醫師的建議，搭飛機來回加上手術的費用還比在國外治療低廉。當然也有更多定居在國外的朋友，回台剛好遇到狀況才就醫，而不是特別回來占健保的便宜；甚至有些人就直接自費看診。但我相信前者不會只是偶發的個案，這些在國外擁有高薪，但對台灣卻沒有貢獻的僑民或外籍人士，長期下來也加重了健保的負擔，所以應該趁修法時一併討論。

健保跟自然資源一樣有固定的總量，如果光靠宣導珍惜健保的效果不足，那政府就需要另一套防小人的方法，保護大部分規矩的國民，使用者付費，大家都負擔相對合理的費用，健保才能繼續下去。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台