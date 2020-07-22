中印洞朗地區，上個月爆發邊界危機，兩國劍拔弩張，到現在緊張氣氛仍然瀰漫高原之上，美國力挺印度，因為這是美國制服中國的王牌，在美國力挺之下，莫迪發威，宣布禁止下載使用中國所有APP軟體，「抖音」立即損失一千億，人多就是強大。

中印爆發衝突

美國從二戰之後，圍堵蘇共擴張20年，最後以「聯中制俄」整垮蘇聯，卻培養出超級大惡棍中國共產黨，這個惡棍之所以更勝蘇共，原因是洗腦顛倒是非一流，言行不一，60年前，毛澤東大罵美國帝國主義的侵略擴張，現在，中共正走在這條擴張主義老路，而美國抗擊中共，又學習歷史的「聯印制中」，同樣老花招始終百用不棄。

美國把印度視為中國最佳對手，因為兩國人口相當，歷史上中印也因為邊界發生多次戰爭，加上印度和巴基斯坦的宗教世代仇恨，和巴基斯坦手牽手，互稱鐵桿兄弟的中共，也被印度視為敵人的朋友，其次，印度很羨慕中國的世界工廠地位，好不容易等到「武漢瘟疫」爆發，中國被西方國家修理，印度自己也成了重災區，死亡無數，正好趁這個機會，把外資引進印度，對內掀起民族主義運動，把中國視為討伐對象，又可以穩定自己的政治權力，因此，美國和中國交惡之後，本來不想沾鍋的印度，又因為高原爭奪戰突然出現，終於決定站到美國這一邊，美國也開始在印度增加籌碼，印太大戰略之下，中共已經是腹背受敵。

其實，印度曾經和美國交惡，主要因素也是核子武器發展問題。

受到毛澤東發展核子武器的刺激，印度在1974年進行第一次核彈試爆，地點選在印度孟買南方的巴巴原子研究中心，核子反應爐是加拿大製造，從中取出鈽原料，印度試爆引發美國及國際緊張，美英法俄等七個原子俱樂部成員，因此決定簽訂防止核子擴散條約，印度在巴巴地區一共進行了五次核子試爆，兩周之後，中共所支持的巴基斯坦，立即跟進，宣布進行核子試爆，整個南亞地區終於陷入核子競爭時代。

美國等七國俱樂部，眼看各國進入核子競賽，連台灣也蠢蠢欲動，於是開始推動「禁止核子擴散條約」，但是，印度拒絕簽署，引發美國及聯合國不愉快，印度遭受聯合國經濟制裁，這也是美印負面發展的開始，歷經30年，美國發生911恐怖攻擊之後，蓋達組織以巴基斯坦為基地，得罪美國，美國才改變戰略部署，認為沒有印度，南亞等於缺一角，本來，美國長期扶持巴基斯坦，也因為911事件全面翻轉，巴基斯坦倒戈向中共求助，這些因素造成美國重新考慮印度的地位。

美印推動戰略合作

美國和印度的美好發展，中間很多尷尬阻礙，因為現任總理雖然是民主選舉產生，卻被視為獨裁創新版，和普丁不相上下，2002年，古吉特拉邦發生印度教和穆斯林衝突，當時的行政首長就是莫迪，莫迪被認為暗中鼓動印度教徒對穆斯林教徒施暴，這場暴動中有一千多名穆斯林死亡，兩萬棟房子被燒，十五萬人失去家園，電影《貧民百萬富翁》曾經演出這一段故事，2014年，莫迪被指控是幕後導演，但是，最高法院判決莫迪無罪，可是，美國不放過莫迪，並拒絕給予莫迪赴美國簽證，2014年，直到莫迪當選，美國才對莫迪簽證解禁，莫迪是印度人民黨黨魁，被視為極右派的民族主義者，卻是穆斯林敵人，但是，美國現在需要這個強人來抗衡中國，龍與象終需面對面，誰怕誰？世局的變化就是如此殘酷。

根據國際能源調查組織表示，印度和巴基斯坦兩國，可以使用的核子彈頭約120個，可以說雙方勢均力敵，當然也使雙方互相牽制，謹慎使用核子武器。

英國作家艾佛瑞在《下一個大國印度》一書中說，「中國在亞洲已經長驅直入，印度卻還在觀望」，這個形容正在被打破，迫使印度加入美國防線圍堵中共，最大因素是斯里蘭卡，中國利用「一帶一路」開發斯里蘭卡的漢班托塔港，實際上是佔有漢班托塔港，變成中共潛艇基地，中國潛艇可以隨時進出印度洋，這一點使印度無法忍受，就像有人包圍堵住你家門口一樣，本來斯里蘭卡還有一些親印度，反中國的政客，現在卻完全被中共收買，印度已經無計可施，只有加入美國的抗中聯盟，否則中共連印度洋也要吞進去。

從北方的南韓到印度洋，美國把重點放在南海，因為南海深水區才是中國潛艇進出第一島鏈的通道，美國把印度拉進聯盟，阻擋中國的南海擴張，這個戰略已經成形。