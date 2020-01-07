日前我在民報網站發表「皇國存亡，不在此一舉」一文，探索本次大選對政局之長遠影響，主旨是不論國民黨或民進黨，敗選可能反而焉知非福，是英諺所謂BLESSING IN DISGUISE，並引用美國1964、1972兩次大選往事，作為歷史事證。

但該文是泛論大選種種層面，恐未能簡明扼要表達上述主旨。本文即就此試做一較有條理補充。而首先須一提者，是多數國人對所舉美國兩次大選恐都無甚印象，更遑論是否聯想到對台灣兩黨該有的啟示。所以本文即以簡介該兩屆大選作為開端。

美國1964年大選，在野共和黨提名高華德參議員出馬選總統。高華德本人不失為正派政治人物，但他的基本群眾多是心懷仇恨狂熱份子，言行讓廣大國人深懷疑懼，也因而影響選情，導致高僅贏得少數種族色彩濃厚中小州而大敗。

該屆選舉大敗，看似共和黨的不幸，然而也正因這一敗，遏阻黨內極右氣燄，黨也得以重返中間偏右溫和路線。其後若非因水門案輸掉1976，共和黨已可憑這一溫和路線執政24年。所以1964之敗是良好震撼教育，確是焉知非福。

1972年美國民主黨推出的總統候選人麥高文參議員，儘管他本人確是正人君子，他的支持群眾基本上多是左派蛋頭學者，以及自封為年輕世代的造反有理型青少年，導致即連提名大會也「多元」多到恍似雜技團，種種自以為是表演招致國人厭惡唾棄，大選結果是全國50州輸掉49州。

民主黨經此教訓，也領悟到憑藉「進步價值」和主流民意對撞是死路一條，黨內社運型政客策士也不復能把持黨路線決定權。自茲而後，20世紀的卡特和柯林頓兩位民主黨總統，也均是黨內中間偏右穩健派。所以1972民主黨大選之敗，也是給黨內極左傾向踩下剎車，將黨拉回中道路線。

失敗確是最好的老師

所以，大選失敗有時對政黨也有促使迷途知返，自我調整更新積極作用，反之若是一時倖勝，可能是埋下未來慘敗種子。失敗有時也確是最好老師。

目下大選已進行到最後白熱化階段，國人當然不能要求兩黨違反常理追求敗選，但也希望勝者獲勝，也並不意味選民即是授權放任你做你愛做的事，失敗一方則能體認到正是調適更新，柔性清黨恰當時機。

依據前文「皇國存亡，不在此一舉」推論，對於本次大選，泛統派應是希望蔡勝韓敗，而泛台派應是期盼韓勝蔡敗，才比較符合本陣營長遠利益。理由所在，是兩黨時下均有沉痾在身，敗選始或有痊癒可能。本文即就此再做一申論。

就國民黨而言，時至今日仍在非本土，甚至反本土勢力掌控操弄下，已非正常現象，而摒棄兩蔣一李聯合美日，防共保台正確決策，改走所謂一笑泯恩仇路線，更是自絕於多數人民。今天惟有蔡勝韓敗，而且最好是大敗，才能給予黨內青壯一代充足勇氣逼宮，將僵化反動勢力逐出核心決策圈，實踐黨內民主，才是浴火重生自救之道。反之若是不幸而韓勝，則該黨宮廷式傳統勢將繼續，黨的終極泡沫化也無可避免。

再就民進黨而言，此次大選除非多數民調都錯，蔡勝韓敗幾已是定局，而且其勝也極可能是大勝。但這一勝也很可能為2024大敗埋下伏筆。泛台派或是期盼韓勝蔡敗才是高瞻遠矚。

民進黨諸賢或該認識清楚，大選大勝絕非「進步價值」發功萬民悅服，更不是上撩妹節目發揮神效，而是基於下述三大因素。

三大因素助蔡逆轉勝

其一是近四年來台美關係顯著大幅增強，稱之為40年來最佳也不為過。廣大國人或誤認為蔡政府「拚外交」功不可沒。然而台美關係更趨緊密，是大氣候所致，是美國終於覺醒，決定不再姑息中國現政權的自然演變，不是蔡政府「拚外交」所扭轉。若是以此居功，怕也不太誠實。

這也正猶太陽升起，不是公雞啼叫結果。公雞若說是有我啼叫太陽才出來，口氣也未免太大也。

其二是中國或香港官方「呷緊弄破碗」，毛躁逼討送中法令，逼出香港「起來，不願意做奴隸的人們」全民運動抗爭。讓「護主權」之類口號更打動人心。所以若是蔡勝韓敗，總書記和月娥姊也該有一分助勢。

其三當然要歸功於韓國瑜、吳斯懷和葉毓蘭三位。有這三人的荒悖言論，才凸顯出蔡雖語多口號官話，至少聽來尚不致令人感到刺耳。

然而依蔡小姐個性，必然不願承認三大因素有太大影響，而堅信獲勝或大勝證明是選民對她過去四年的肯定，對她未來四年的空白授權。

所以，蔡政府的第二個四年，諒必是第一個四年之再版。大大小小荒唐表現，又將一一出現，讓國人看來頓足捶胸。而很關鍵性一項議題，是國人不知蔡小姐是否所謂廢死聯盟成員，對此是一路遮遮掩掩不願明確表態，而進入第二任期後由於已沒有連任考量，恐很可能將這一主張推向檯面，強施壓力要求國會通過壓倒性多數民意所反對廢死法案，而成為可能壓垮民進黨2024的最後一根稻草。但她若既已連任成功，又是否會關心到民進黨2024的勝敗？

泛台派若是基於種種考量而期盼韓勝蔡敗，或許是過於消沉。正面的思維，或該是齊心合力，防阻蔡在第二任內暴走暴衝拖累本土運動，更該強力敦促新政府以具體行動，朝向日前1月6日彭明敏先生「台灣人民自救宣言續文」所列七項訴求努力奮鬥。這應也是給予蔡小姐證明自己確是本土女兒的最後機會。