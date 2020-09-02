20200828台灣總統蔡英文宣布開放美牛美豬進口，將訂定進口豬肉萊克多巴胺的安全容許值，開放美國豬肉以及30月齡以上的美國牛肉進口。由於十年來對牛海棉樣腦症的防疫措施生效，開放先進國家的全齡牛肉，也就是包括30個月以上牛隻牛肉已成為國際趨勢。但由十年來的科學證據，我個人仍反對進口含萊克多巴胺的美國豬肉與牛肉，請參考另文〈瘦肉精萊克多巴胺之生物毒理與食品安全事件〉。
幾乎全台灣重要媒體都來電採訪我的意見，我短時間簡化表示，過去感染狂牛症的牛隻，大多是吃了含有病羊製成的肉骨粉飼料或旋後的飼料污染遭感染，十年來各國開始關注飼料安全及環境監測，包括牛隻飼料不得含動物性物質，牛隻屠宰過程把關也比過去更嚴謹，防疫奏效，因此國際間早已逐漸鬆綁牛隻年齡規定。且十年來美國發生狂牛症都是非典型、偶發性，主要管控風險都一一去除，「牛隻開放是全世界趨勢，民眾可比較放心」。
這十年在歐洲與美國，我隨團隊或私人行程實地訪查或參觀牛隻的養殖牧場、飼料給予與工廠製造、牛隻的屠宰與風險物質的去除分法與程序、風險牛隻的通報處置與管理、異常普利昂蛋白的實驗室、新型庫賈氏病的通報與防治，也親自到肉市了解美國與歐洲牛肉的販售與肉品管理。
在美國與歐洲已建立牛籍辨識系統資料，牛隻應於出生後法定日內，並於離開其原始停留地前，釘掛耳標。圖／陳順勝
在美國與歐洲已建立牛籍辨識系統資料，牛隻應於出生後法定日內，並於離開其原始停留地前，釘掛耳標。所有遷入與遷出停留地，以及停留地內任何動物之出生與死亡，應於發生後七日內向中央資料庫通報登錄。每頭牛隻的資料均無限期保存，歐盟法規規範業者必須向前追溯供應者及追蹤下游、交易時間及數量，文件必須保存五年或一定年數。也嚴格執行主動及被動監測：被動監測指不限牛隻年齡的臨床疑似病例。主動監測指大於48月齡牛隻皆為主動監測。他們也訂定須緊急撲殺的牛隻，包括於屠宰場內屠前檢查，出現疾病症狀或出現異常狀況的牛隻、農場中的倒牛或死牛、BSE案例中被淘汰的牛隻（同群牛隻及該案例親代）。
美國與歐盟法規（EC）規定，應採用光學顯微鏡方法檢測飼料是否含未經許可動物原料，檢測是否含反芻動物原料時，則採用聚合脢連鎖反應Polymerase Chain Reaction, PCR。飼料禁令禁止農場動物飼料使用加工動物蛋白。歐盟執委會飼料禁令後，部分放寬禁用物質主要變化是允許魚飼料使用加工後動物蛋白。
這十年來歐美國家都有牛肉肉品檢察單位，檢查包括屠宰前牛隻需符合獸醫法令規定、屠宰後的檢查符合屠宰加工、屠宰後加工程序，特別剔骨切割，都要符合食品法規，也同時要符合第三國（如台灣、穆斯林國家）要求。他們有獸醫部門參與管理活畜、運輸、認證與發照，監督活畜之集散中心、產品標示與原料來源，對違規裁處案件之後續追蹤處理與活動物追溯、標示及登錄。
牛肉食品業者必須經核准後才能生產牛肉食品，若食品從業者擁有多個屠宰場，每一個都要分別註冊，並且得到批准，如業者生產流程、動線等變更則必須通知官方，核准工廠名單已公布在網路上，在台灣從市場買到的美國牛肉，從其批號，都可以在美國網路上查得到資料。
政府嚴格把關才能讓國人吃到健康的肉品。圖／陳順勝
從2013年，世界動物衛生組織規範，已將美國列為風險可忽略國家，如果台灣可以把現行美國牛肉進口之管理措施落實；特別是管理原則確實境外源頭管理、輸入邊境檢疫與查驗以及國內 市場稽查；落實食安法第15條第3項；近10年內有發生BSE或vCJD病例之國家或地區牛隻之 頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟及其他相關產製品， 不得輸入； 牛肉進口加強規定包括須為經屠前檢查之健康牛隻；去除「特定風險物質」，並避免污染；即逐批檢附衛生證明。如果確實執行這些措施，則原來規定只能進口來自30個月齡以下的牛隻，應該可以隨著國際趨勢，鬆綁為可進口全牛齡包括30個月齡以上的牛隻。
※本文轉載自陳順勝教授臉書
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