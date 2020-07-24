理解國民黨黨國歷史的人都知道，這個黨是剛性政黨，孫中山為了革命，多次創立政黨，多次整合更名，最後弄出國民黨，有人稱之為列寧式政黨，因為架構完全學習蘇維埃共產黨。

國民黨是剛性政黨

這種政黨和美國的柔性政黨不同，柔性政黨是民主國家的政黨，以美國來說，政黨只存在選舉時間，選舉結束了，政黨活動就結束了，黨主席只是開會募款的主角而已。但是，剛性政黨不同，黨主席等同幫派頭目，還嚴格規範不准退黨，這種政黨懷著目標，尤其是革命時代，推翻政府，掌控政權，成為政黨目標，為了這個目標，剛性政黨必須壯大自己的財經力量，有了金錢，方可以穩定入黨的黨員，降低流動。

單單依靠黨費的繳納，無法維持這個政黨的正常活動，尤其是1927年，蔣介石進行清黨之後，大量具有國共兩黨雙種身分的共產黨員，被迫離開國民黨，蘇共給予國民黨的支柱也停止，黨費出現乾渴缺口，接下來的年年戰爭，經濟一落千丈，徵收黨費更加困難。

1931年，擔任國民黨組織部部長的陳立夫，提出政黨經營事業的想法，立即獲得蔣介石同意，並開始執行，早期的青島啤酒、上海的紡織廠，也是國民黨的財庫，但是，國民黨失去政權之後，兩手空空來到台灣，只能依靠國庫的支持，這也是黨國不分的開端，但是，太平洋戰爭結束後，留在台灣的日本人資產，變成國民黨補充黨庫的養分。

黨產依靠電影事業起家

戰後，國府軍隊奉命接管台灣，卻在美國默許之下進行實質佔領，1946年，國府隨即公布「關於朝鮮及台灣人產業處理辦法」，依照這個辦法，很多日本人和台灣人資產被沒收，轉為國營和省營事業，因為行憲在即，國民黨必須和國家稍微區分，過去從國庫中拿錢的陋習，更無法公開化，因此，擁有事業可以生財，才能發展，居於這樣的理論，中央黨部也加入分產行列，為了可以讓國民黨有事業可以經營，1946年，國民黨自己通過「關於籌措黨費辦法」，把當時日本人經營，或日台共同經營的電影院，全部劃入黨部文宣部管理，總共有19家，這些電影院事業，也是國民黨黨產在台灣的開始，隨時有現金可以收，更可以嚴格管理電影內容，藉此保持國民黨活動能量。

其次，被視為敵人的很多日本人和台灣人土地，也被沒收，以低價拍賣，國民黨也趁機買下土地，作為日後各地民眾服務站成立的據點，後來「不當黨產委員會」所清查，國民黨各地的民眾服務站，都以這種手段取得居多。

國民黨雖然想避開黨國不分，但是長期執政下來，無人敢過問黨產的運作方法，黨員連黨費如何支出，更沒有報表明細可以查閱，所以更難不令人質疑黨國不分，其中有一件事可以證明，執政黨換黨執政之後，2016年，國會通過法案，清理國民黨黨產，國民黨竟然從自己的倉庫裡找到南京政府，倒台之前所發行的黃金擔保債劵，並宣稱政府欠國民黨龐大金錢，這個說法，立即被當時的監察委員陳師孟打臉，蔣介石為了挽救即將崩潰的經濟，向美國借款以黃金擔保，由央行發行這批債劵，稱為黃金債劵，並註明利息和贖回時間，由民間認購是事實，但是，並沒有記錄表示，當年，國民黨曾經拿錢出來購買黃金債劵，或者買了多少數量，這些債劵應該是沒有售完，剩下的債劵，國府撤退時，運到台灣，卻被藏進國民黨倉庫裡，用這種倒台政府的債劵，自認政府欠國民黨比較多，要欺騙天下，卻忘了，國府搬遷來台之後，隨即宣布，這批債劵已經停止贖回作業，所以，才會拋棄在倉庫，如果這批債劵是有價證券，可以兌換現金，恐怕早就被五鬼搬運到私人庫房了。

2019年，為了探尋劉泰英先生經手的北韓貨幣去處，我多次透過管道向「不當黨產處理委員會」查詢，清理黨產的項目中，可否有北韓貨幣，不當黨產委員會給我的答覆是，「國民黨黨營事業旗下的中央投資公司，確實把這批北韓貨幣列入清單之內，但是，清單後面的註解是「呆帳」，意思是國民黨和北韓經過數年經貿下來，北韓積欠國民黨龐大款項，因為無法給付，那是最後國民黨拿到的抵押品。我接著詢問，這些抵押品去了哪裡呢？答案是：本委員會多次函文，要求國民黨公開這批所謂呆帳的北韓貨幣，接受政府檢查，但是，國民黨沒有回文，也拒絕接受檢驗，於是，我要追問：「這些北韓貨幣到底被誰吞到肚子裡」？