中國利用央視海外台全球大放送，企圖營造共產主義烏托邦，可惜，媒體大外宣花大錢、花人力，卻沒有說好中國故事。示意圖／擷自人民網

2021年，中共邁向建黨100年，卻也是天災瘟疫示警，最掙扎的一年。

大連、瀋陽、北京、黑龍江相繼封鎖，人民在大樓高喊「要吃飯」，寒冬中，公安強制奪走火爐，禁止燒煤，停電頻仍之下，人民凍死不知凡幾。

天下圍攻百年共黨

百姓飢寒交迫，民心思變，無業群眾瀕臨造反，這是天下圍攻中共政權的一年，國內如此，國際也是如此。

從武漢瘟疫蔓延全球，世界經濟倒退十年，中共甩鍋不成，成為眾失之地，憑藉大撒幣，所攏絡的外交朋友，一夕翻臉，而戰狼外交也到處受挫。早期紅色擴張只是依靠一個電台廣播，現在則是利用央視海外台全球大放送，企圖營造共產主義烏托邦，可惜，媒體大外宣花大錢、花人力，卻沒有說好中國故事。

如今面對亡黨壓力，很顯然，習大王已經無力回天，只能更進一步，向毛澤東靠攏，有人形容現在的習近平拖著病體，步履闌珊，舉目四望，四面楚歌。

2021年，習近平元旦講話，底氣無力，反覆說著，只有疫情，了無新意，但是，說謊依舊，言行不一，「中歐投資協議」費盡苦心談成，內容寫好更開放，不偷竊技術，但是，對澳洲貿易戰爭卻更封鎖，嘴巴向右靠，行動向左轉，這就是中共本色。

用希臘神話裡面的強盜普羅克斯提斯（Procrustes）形容中共最恰當，普羅克斯提斯設置一張鐵床，作為強盜律法邏輯，替落網的受害者定生死，身高高出鐵床的部分就砍掉，如若身高比鐵床少，就強制把腿部拉長，所以，到武漢報導瘟疫的律師張展，說出真話，卻被判刑四年，而已經被千萬交保的香港反共分子黎智英，又被抓捕回籠，搞開放資本主義的馬雲被共產黨盯上。

2019年，香港反送中運動以後，香港的民主一夕崩毀，民主派議員被逼退堂，才讓西方國家驚醒，中共不要民主、自由、人權，美國更是感覺受騙四十年，其實，被欺騙還不只是美國，日本更是其中之一。

日本被騙三十年

前幾天，日本外務省公布了一萬多頁，26本機密檔案，這些檔案包括1987年到1990年，中日外交關係的機密事件，尤其是天安門事件之後，日本對中國政策的趨向。當年，以美國為首的西方國家打算對中共實施經濟制裁，美國特別詢問日本，因為日本是中國經濟發展最大的幫手，尤其是對中國無償援助，技術轉移，使中國可以在改革開放後脫胎換骨，日本對美國的詢問，如此回答，現在不能對中共逼迫太急，以免狗急跳牆，果然，事件後第二年，日本第一個派出首相海部俊樹訪問中國，並持續給予中共無償援助，讓中共渡過蘇聯崩盤，所引發全球共產崩解的危機，如今，中共對日本威脅更大，東海成為中共軍機，軍艦練習的海域，日本外交部說，日本被中共欺騙三十年。

日本的後悔還不遲，現在日本終於理解，台日兩國唇亡齒寒，如果中共奪取台灣，日本腹背受敵，所以，日本防務省呼籲拜登政府不可放棄台灣，理由在此。

中共太急於幹掉美國稱霸世界，現在卻被世界看穿陰謀，全世界覺醒，對中共堤防，習近平只好向左轉，回到毛澤東的鎖國時代。

為了回應毛時代來臨，在肉體上，中共無故管制電力，讓中國人接受天寒地凍考驗，禁止食物浪費，自己創造最低生活水平標準，共產黨說你不窮了，你就脫貧了，並且從靈魂上替14億人做好洗腦工作，央視現在努力為連續劇「大秦賦」宣傳，把習大王比成秦王政，因為老毛最崇拜秦始皇，遵從法家，老毛曾經寫信給郭沫若說，「百年猶行秦法政」，老毛所遵從的法家，是違背民主的法家，民主的法治是為了約制國家機器，以免政府變成霍布斯所說的「專制巨靈」，侵害民權，但是，秦時代的法家卻是實施「弱民強國」的國家主義，如今，中共在「國進民退」政策之下，民間企業走向蕭條，改革開放所造就的中產階級，倒退為底層階級，低端人口四處流竄，中共武警為了維穩任務，疲於奔命。

「民弱，國家就不強」，這是真理。愚民等於愚國、愚政，習近平大開倒車，向左轉的下場，已經擺在眼前，中國人經歷過文革悲劇，這種切膚之痛，無法想像，習近平想再來搞一次，就是中共政權崩盤時候。



作者認為，中共太急於幹掉美國稱霸世界，現在卻被世界看穿陰謀，全世界覺醒，對中共堤防，習近平只好向左轉，回到毛澤東的鎖國時代。示意圖／民報合成（資料照）