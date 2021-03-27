國台辦在「已讀不回」幾天後，開始向台灣喊話，「恢復小三通和直航」，這些話當然是衝著所謂陸委會「建設性模糊」這句話而來，我一開始就反對「建設性模糊」之下的交往，尤其中國疫情不明，風險更大，因為台灣在模糊之下，中台兩國糾纏不清，才被老共抓住把柄，老共最會利用天色模糊，幹偷雞摸狗，中台不平等交流之下，台灣被老共惡搞30年，既不平等，也沒尊嚴，老共從不改變中央政府的姿態，把台灣當作地方叛離一省，交流就是給老共滲透台灣機會，只准中共對台灣洗腦，卻不許自由民主思想傳播在中國，結果一堆台商死在中原，數千人被關押在監獄，台商、台幹、台生難道死不怕，關不怕，政府還持續做幫兇，鼓勵台商前仆後繼，死在異鄉海灘上。

瘟疫幫助台商脫困

去年，老天垂憐，台商才靠著「武漢瘟疫」脫困，紛紛搬遷回家，現在為了交流口號，居然還不悔改，還要相信中共製造疫苗有效，只要小三通一通，台灣的防疫前線崩潰，後果是全台灣遭殃，這就是典型的自找死路，現在的世界局面是西方要和老共說拜拜，西方國家把老共視為毒蛇猛獸，台灣還要靠過去，台灣發瘋了嗎？

世界正在孤立中共

中台兩國不是不能交往，民主和共產或許無法對談，也或許不可能一起生活，但是，做生意並無不可，瘟疫期間，中台貿易往來，更創高峰，可見，人不一定要跑來跑去，見了面才做生意，遠端視訊已經很普遍，如果真的要交往，那麼大家說清楚，先從承認台灣是國家做條件，把台灣人和中國人分清楚，如果沒有這個條件，所有交往最後就是「被統戰」，台灣政府還要送一堆人留在中國，變成中國人，萬一台海爆發戰爭，這些人就變成無家可回的難民人質，歷史就是如此殘酷，到這個時候，誰來負責？

中共在阿拉斯加扮演戰狼出征後，中共和西方國家脫鉤，已經無法避免，問題在於時間和速度，美國對於中企在美國上市採取更嚴格審查，預告經濟脫鉤第一步，3月24日，歐盟已經宣布暫時停止中歐投資協議的審查，長期被紅色滲透，深入骨頭的歐洲國家知道，「如果不和中共脫鉤，最後歐盟就會被中共玩弄到死，被中共當小弟使喚時間逼近」，歐盟過去相信政經分離，想要搞政經分離這一套，從中國賺錢，給予中共各個擊破機會，最後證明政經分離根本不可能，在中共眼中，你要賺錢，就要聽話，這才是老共的道理，就像新疆問題，滅絕維吾爾族，利用奴工生產物品外銷，歐洲國家看在眼裡，卻不敢發出正義之聲，甚至還配合老共演戲，老共自認獨裁治理中國是內政，有國際條約保護的香港也無法逃離整肅，就知道老共不只幹流氓，根本是魔鬼，老共奴隸14億人，國際社會不得過問魔鬼的法令，包含聯合國也不敢出聲。



中共在阿拉斯加扮演戰狼出征後，中共和西方國家脫鉤，已經無法避免。圖／擷自FRANCE 24 English影片

承認兩國放棄兩岸

學界普遍認為，當年季辛吉上海會談，為了達成合約，所以搞出「一個中國」，公約上書寫中國，故意不清楚寫明PRC 或是ROC，因為中台兩邊都自認代表中國，老美也不傻，所以在公約留一手，處理台灣問題必須是兩岸中國人同意的和平方法，用這段文字卡住戰爭，經過30年，台灣這邊的中國人老死一大半，剩下「新台灣人」占了多數，客觀環境已經不能說兩岸中國人了，這是歲月帶來的變化，照道理，台灣不認中國人，統一根本無意義，最起碼也就讓台灣人公投意願，但是，老共不敢給台灣人公投，卻抓住台灣不放，搞出要霸王硬上弓的併吞，把台灣海峽弄到緊張了，才讓國際社會看不下去。

1971年，老共入聯合國後，接著和各國建交，這一個中國所指，已經很清楚是中共，老外不可能把台灣看成中國，這是很現實的事情，和台灣建交的十幾個小國，心理更清楚，台灣不能代表中國，中華民國是招牌而已。

建交國很清楚，掛中國招牌販賣台灣物品，雙方心照不宣，只要可以做生意，台海還是公海，國際上就得過且過，沒想到老共野心大了，要拿走台灣，等於是把台海變成內海，惹毛全世界，國際上生意都不用做了，既然如此，大家一起翻臉吧，美國和歐盟聯手翻臉，台灣要清楚站對方向，別搞騎牆派，別和老共打模糊戰術，要交往，大家攤開天窗，一次說清楚，中台兩國是國家關係，不是兩岸關係，這才是唯一台灣生存之道。