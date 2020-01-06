藍綠雙方均在強調對方勝出，恐即導致不可挽回後果。韓陣營和泛統派強調本次大選是中華民國生死存亡保衛戰，蔡陣營和若干泛台派則聲稱韓若得勝，本次即可能是最後一次民主選舉。但套用一句陳前總統名言，「有那麼嚴重嗎」？圖／資料照，民報合成

1905年日俄海戰，日將東鄉平八郎率艦迎擊沙俄東來艦隊，曾發佈「皇國存亡在此一舉」號令訓示從征官兵，聽來雖豪壯動人，實則勝敗結果不致嚴重如此，日本縱敗也不致亡國。東鄉這一告示，危言聳聽激勵軍心而已。

如今2020大選將臨，藍綠雙方也將選戰勝敗提升到「皇國存亡在此一舉」程度，均在強調對方勝出，恐即導致不可挽回後果。韓陣營和泛統派強調本次大選是中華民國生死存亡保衛戰，蔡陣營和若干泛台派則聲稱韓若得勝，本次即可能是最後一次民主選舉，說來都似形勢嚴重已極。但套用一句陳前總統名言，「有那麼嚴重嗎」？

泛統派所稱中華民國保衛戰之說，即意謂蔡若連任，中華民國這一稱號將在她未來4年內消失。但蔡英文不是現代以色列建國總理本固里昂，更不是引領子民出埃及的摩西。她有何膽識敢甩掉中華民國這塊招牌，領導人民建立新而獨立國家？泛統派若非刻意製造危機感鞏固陣容，恐即是過於高估蔡小姐。

至若所謂韓若當選，今後即可能不再有民主選舉，則是既高估了韓國瑜此人，也低估了台灣社會成熟程度。以韓而言，他儘管有畫出種種大餅唬弄人民一套本領，但他不是希特勒一級角色，有何膽量有何狠勁能廢止民主選舉而成為獨裁者？再假定他即使有此心而又真敢如此幹，但台灣不是非洲第三世界國家，今天的台灣社會能讓他得逞？軍警公務員會追隨他發動政變？是否只消3天全國罷工罷市，即能把他趕下台？

大選結果影響藍綠消長

蔡英文不是本固里昂，韓國瑜也不是希特勒，所以皇國存亡並非在此一舉。廣大國人應該留意者，是大選結果對今後藍綠消長的長遠影響。

依形勢而觀，本次大選應只能有2項結局，不是蔡勝韓敗即是韓勝蔡敗，宋楚瑜則只是又下了1次場而已。

對於泛台派而言，或許韓勝蔡敗，反是英諺所謂隱形好運，BLESSING IN DISGUISE，短黑長紅焉知非福。失去2020，2024即大有希望。反之若是2020得勝，2024即恐不容樂觀。國人若問何以有此反常觀點，則且看下文分析。

假定大選確是蔡勝韓敗一如多數民調所示，民進黨又能至少掌握國會相對多數，則依照蔡小姐個性，她必然解讀為選民對她4年來表現的肯定和背書，不會認為是多種幸運因素匯合之結果，不會承認香港反送中運動是天上掉下的禮物，不會承認韓國瑜和吳斯懷是自己勝出的超級助選員，而只有更加堅信過去近4年來和主流民意對撞種種政策經得起考驗。以前是你們跟不上，現在你們總算跟上了。

可以想見的是，在這一堅信「我沒錯」心態主宰下，蔡政府的第2個4年，幾乎必然是繼續和主流民意對撞，繼續推行種種自以為是「進步價值」理念，而再度招惹起選民反感反彈。尤有甚者是到時已再無連任壓力，不必再考慮人民感受，和社會主流民意對撞，推行大多數人民所反對「進步價值」，應是更加肆無忌憚也更加增添廣大國人反感。

時光如此流轉，及至2024大選到來，選民反感累積再度到達爆發點，對所謂拚外交護主權一類官話應也已聽膩，屆時恐怕只消泛統派推出略為像樣參選人，則民進黨不論是賴清德或其他人出馬，選情恐都不容樂觀。

反之若是本次大選韓勝蔡敗，則2024選情或將大不同。

以韓國瑜之素質水準，再加以他性好綜藝或表演，興致不在馬先生之下，一旦勝選出任總統，施政風格恐也一如他當選市長後，1年來表現之荒腔走板。如果說馬先生是政治綜藝化始作俑者，則韓總統很可能即是政治雜耍化的創始人。韓國瑜執政4年，國人極可能要鬱卒氣悶，甚至陪同丟臉蒙羞4年，但也極可能給予民進黨4年後穩穩取勝1張本票。

國民黨貪腐 毛澤東稱尊

當年若非沙俄政權反動腐敗至極，列寧的赤黨恐也無由崛起奪得江山。若非國民黨政府貪腐無能，毛澤東怎能進入北京登極稱尊？所以所謂愈壞即是愈好，就對立一方而言也確有道理。今天泛台派對韓國瑜的成敗若是作如是觀，雖不免有英語所謂CYNICAL之譏，卻也是務實思考。

最後要一提的是，無論就國民黨或民進黨而言，此次倘若敗選，應也是自我反省更新，矯正不良傾向向上佳機會。

美國1964年共和黨，1972年民主黨的大選慘敗，分別導致前者黨內極右勢力，後者黨內極左勢力失勢退潮，不復能雄踞黨內要津左右黨意黨路線。兩黨也各自從茲而得以調整極右或極左傾向，而能重新以正常中道形象出現，而為廣大選民接受。所以兩黨之兩次敗選也確是焉知非福。這一現象對台灣兩大政黨應也是良好啟示。

今天在台灣，兩大政黨各有其沉痾在焉。就國民黨而言，病源是仍在少數高級外省人把持，少數自命代表國軍退將要脅下苟延殘喘。就民進黨而言，則是近年來幾已聽不到該黨內部不同聲音，彷彿「以領袖意志為意志」已是共識，黨也已略具列寧式雛形。這一現象繼續存在，將來或也不免出現任期雖滿，仍猶垂簾聽政反常演變。

兩黨的沉痾雖都已是冰凍三尺，治癒也非不可能。若能依仿上述美國模式，經由敗選啟動柔性清黨，問題即不難迎刃而解。

此次大選，韓國瑜若一如民調所示大敗慘敗，廣大青壯黨員有心救黨，則大可理直氣壯群起要求諸大老交出黨權退出決策，勒令解散非民主政黨所宜有軍系黨部，再清除掉黨內媚共妖氣，重回兩蔣一李聯合美日，防共保台正確路線。廣大青壯黨員果能有此魄力「從頭收拾舊河山」，異日重新恢復第1大黨地位也非全無可能。

而此次民進黨若是敗選，黨內頭腦清醒人士，應也有充分理由要求當權者交出權柄讓位，「請放過民進黨吧」，讓民進黨放棄道德的傲慢和知識的傲慢，而重新和萬千草根庶民同其呼吸，而非僅靠參拜宮廟以示與民互動。黨內頭面人物果能有此勇氣請走「進步價值」集團人士，讓黨恢復原汁原味本來面目，國人才能重新看到記憶中可敬又可愛的民進黨。

所以韓國瑜當選，或不僅給自己製造更多出洋相機會，也可能拖累到國民黨從此一蹶不振而泡沫化。而蔡英文勝出，對民進黨長遠利益而言也未必是好事。最直接的影響，即恐是得到2020而失去2024。

2020大選結果應是大致已定。本文用意，不過是將近年來觀察思考些許心得就教於高明而已，何敢誇為甲或乙鼓吹造勢？