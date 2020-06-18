6月16日，下午，北韓炸毀了南北聯絡事務所大樓，象徵南北韓大和解的場域，也正式走進歷史，未來，南北韓是戰是和，又變成東北亞不安定的炸彈。

南韓花了170億韓幣

這棟大樓位於開城工業區，2018年，依照「板門店宣言」開始興建，前後三期工程費用4，5億台幣，最後一期今年才剛完工，折合170億韓元，全部由南韓買單，但是，金與正一聲令下，就夷為平地。金與正進一步宣布，即將在非武裝地區駐軍，南北韓戰火一觸即發。

造成北韓翻臉因素，是脫北者在南韓施放傳單氣球進入北韓，傳單中居然有李雪主的裸照，北韓認為這是南韓縱容脫北者的挑釁行為，月初，金與正剛剛語言警告，一周後，金與正就以實際行動，證明北韓不只是鬧著玩。

國際媒體對北韓的動作相當關切，上個月，金正恩的生死之謎，猜猜看遊戲，才剛剛落幕，現在，如此重大的事故，居然不見金正恩出面說一句話，北韓好像換了領導人，於是更多猜測金正恩已經死亡，傳聞不脛而走，媒體所看到的金正恩，應該是替身。但是，另外一種說法，金正恩不把南韓文在寅放在眼裡，他的真正對手是美國，所以，讓自己的妹妹負責操刀，也藉此培養金與正未來接班的能力，問題是，金與正畢竟是女流，就算血統純正，能否震攝北韓軍隊，恐怕還是未知數。

但是，更值得注意的是開城工業區的未來——這個工業區處於北緯37，5度，古代高麗王國首都，因為到處可見松樹，又稱為松都，開城的高麗人篸也是北韓最好的人篸，替北韓創造不少外匯。

2000年，金大中開啟對北韓的「陽光政策」，這個地方就是和平演變北韓的代表作，由北韓提供人力，南韓現代集團提供資金，開始興建，當時，現代集團老闆鄭周永訪問開城，金正日帶著鄭周永四處探訪，鄭周永誇下海口說，「只要開城和金剛山遊樂區開發完成，至少可以提供北韓30萬就業人口」，但是，當時，開城人口只有20萬，金正日說，「工人沒問題，到時候，只要軍服脫下來，就是工人，要多少有多少」，為了聯絡周邊鄉村，現代集團還出資替北韓打造一條平壤到開城的高速公路，2000年，金正日會急於接受南韓的陽光政策，理由很簡單，因為蘇聯崩解後，北韓失去靠山，國內2400萬人口已經陷入十年飢荒打擊。根據後來聯合國估計，從1990年到2000年，十年下來，北韓餓死了300萬人，蘇聯不可靠，只靠中國也不行，因此，配合南韓的溫暖陽光政策，是經濟活動唯一道路，而南韓認為只要讓北韓有飯吃，放下武器，搞經濟，提升人民所得，北韓有希望可以和平演變，走向西德併吞東德的大一統道路，現在看來，這條道路相當危險。

李明博拒絕陽光政策

2005年，開城工業區正式營運，沒想到只有3年就出問題，2008年，南韓李明博不甘心只當冤大頭，要求北韓必須做出改變，至少在消除核子試驗方面，必須符合國際組織檢驗，李明博稱為「胡蘿蔔加上棍棒」，並且做出承諾，只要北韓願意配合，南韓可以提升北韓國民所得達到3000美金。但是北韓必須進一步開放，改善人權和言論自由，這些要求觸怒北韓，到了2010年，天安艦事件爆發，開城工業區被迫終止營運。

2000年到2008年，金大中到盧武鉉執政，執行南北和解，確實給北韓帶來好處。但是，2011年，金正日死亡，金正恩上台，北韓的政局又邁向另一種局面，李明博下台後，接手的朴謹惠對北韓仍然強勢，朴謹惠繼承父親的反共立場，南北韓關係陷入膠著，到了2013年，南北聯絡事務所關閉，開城工業區也停工。

本來，開城工業區雖然沒有全面開展，但是，3萬多名北韓勞工，每一年可以賺到一億兩千萬美金，對北韓不無小補，很顯然，金正恩不把這點收入看在眼裡，「先軍政策」下，金正恩為了鞏固自己的地位，瘋狂地進行核子武器和飛彈開發，朝鮮半島情勢再度陷入危機。

本來，開城工業區所使用電力來自南韓，關閉工業區同時，南韓並沒有關閉電力，也只是把廠商從開城撤退回來，於是給了北韓可乘之機，北韓從中國找來廠商進入工業區，使用南韓廠商所留下設備、電力，持續製造各項紡織品，高麗人蔘加工，玩具以及民族工藝品，透過中國管道外銷出去，結果被南韓發現，引起不小的糾紛，這件事也證明，開城工業區是失敗政策。

如今，北韓進一步炸毀聯絡處，有人說，這是北韓轉移內部飢荒的壓力，北韓已經暫停配給人民糧食兩個月，本來提供糧食的中共也出現糧荒，東北地區糧米漲了三倍，「武漢瘟疫」也使北韓醫療更加吃緊，對外的管道幾乎中斷，現在，金與正用大尺度向南韓挑釁，外界認為就是要錢紓困而已，不敢真打架。但是，所謂，窮寇危險，北韓為了轉移國內壓力，掀起一場局部戰爭，絕對有可能，所以，南韓還是繃緊神經才對。