疫情蔓延,台灣在中華民國法統下真是難雪恥辱。固然義大利、越南、緬甸、菲律賓等國家親中色彩濃,可恨!但台灣自己的憲法就是「一中兩區」一中屋頂,能全怪他們糊塗?自己都不必反省?世界衛生組織及國際民航組織即使疫情當頭,也是秉持「一中原則」,將港、澳、台視同「一中架構」下的一區,一中屋頂下品牌不清的惡果,不會只有一次。但台灣人就是沒有一點擔當,寧願當中華法統下的黨國遺民,中國天災人禍一件又一件,台灣還有約500萬的「在台中國人」?

「China Taiwan」真是獨立於中國之外的正常國家嗎?

武漢疫情蔓延,台灣人也是吃盡苦頭、受盡羞辱,義大利、蒙古、緬甸、越南、連菲律賓都騎到我國頭上?其民航委員會(CAB)禁令:基於一個中國政策,約150名台籍旅客抵達宿霧、馬尼拉等機場後被拒絕入境,還夜宿機場,隔日原機遣返,雖然經多次談判已經取消禁航班之令,但這還不是奇恥大辱?再看國際民航組織、國際衛生組織視台灣為國際孤兒台灣,毫不客氣地排除?蔡總統都能忍?

蔡總統上月11日連任時的國際記者會才宣稱We are an independent country already,we call ourselves the Republic of China Taiwan. 「China Taiwan」真是獨立於中國之外的正常國家嗎?此刻立遭打臉。當然國際上也有友台者如加拿大,其媒體還急告讀者:「China Airlines is not airline from China」,夠諷刺的!那麼,蔡總統出訪必搭機身寫著CHINA AIRLINES 的飛機,也要特別解釋CHINA AIRLINES 飛機上的總統不是來自CHINA?政府也得跟著要發個聲明「China Taiwan is not a province of China.」?還不夠荒謬?

有沒有矮化台灣難道要看是誰執政?

在歐美民主國家的支持下,台灣終於能以「台北政府」名義線上參與WHO疫情討論,滿意了?衛福部疾管署也透露,已送出台灣專家名單供世衛審核,屆時專家會以「台北(Taipei)」名義參加會議。並表示線上參與會議是遺憾,因為無法與各國專家交流互動。但其實對台灣人而言,更遺憾的是卑微地讓全國成為台北人?台灣到底是個啥?

一段廣傳的影相紀錄了民進黨的雙重標準。CHINESE TAIPEI有沒有矮化台灣難道要看是誰執政?人民的監督應一致。這些當初大罵前衛生署長葉金川的今日當權者,你們也該想想當初是如何指責葉的?今天全面執政了,夠努力地正名了嗎?就用「台北」之名參加世衛視訊,很滿意了?2020年東京奧運,全面執政的本土政權,還要用恥辱的CHINESE TAIPEI?不願爭取以「台灣隊」參與奧運?連在自已國內換發新版身分證,也維持殖民狀態的中華民國台灣?疫情當前荒唐的華航CHINA AIRLINES 交通部寧可承受汙名也不提正名?

疫災連連,中共「以疫促獨」,蔡政府何不順應民意?

從去年初習近平的「一國兩制」台灣方案到香港反送中運動後,緊接著非洲豬瘟、武漢肺炎疫情……是中共「以疫促獨」,逼著台灣人想獨,蔡總統何不順應民意,脫去一中框架?將台灣從中國的櫥窗中拿出?

並藉此疫情引導產業回台,重新建構產業鏈,順勢降低台灣在經濟上對中國的依賴。今國會再次過半,可先從修法〈兩岸人民關係條例〉起,改兩岸為兩國;而華航正名更是刻不容緩;護照封面該拿掉CHINA;新版身分證去CHINA,清楚定位「台灣國民」之身分認同,要做的太多了……趁此時機凝聚「台灣國家共識」,為啟動正名、制憲邁向新國家做準備!

口說抗中卻不思去中、脫中?

2019年計有澳大利亞民眾為台灣問題聯署;9月德國有民眾向國會請願,呼籲德國會要求政府與台灣建交;而美國白宮請願網站在8月時,亦有民眾發起「購買台灣」的聯署,呼籲美國政府買下台灣。相反的,一年來國內雖抗中情緒高漲,卻不思去中、脫中,眼見在台灣的車輪旗越插越多、越黏越緊,台灣國家路將越來越艱困?而賴清德與美國國會議員見面的合照,其身後與美國國旗並置的是大大的「中華民國」國旗。黨國旗越來越合理化,在蔡政府的維持現狀下,媒體全民通力配合?

我們如何看待自我的身分認同更重要!疫情衝擊著台灣人的自尊,台灣人明白是時候了,TAIWAN該從CHINA 的櫥窗中拿出來啦!對付惡棍總得踩住它的痛腳。試問在爭取台灣國格上,政府對內、對外做了多少努力?一味維持現狀下,中共及吳思懷等親中人士當然更是軟土深掘。不如盤點籌碼回敬它。

航空器是國家主權的延伸,由李登輝民主協會發起中華航空正名連署

支持將「中華航空」正名為「台灣航空」Call for Petition of Rectifying “China Airlines” with “Taiwan Airlines"