蔡英文總統今（5）日接見美國在台協會(AIT）主席莫健（James Moriarty），感謝美國眾議院通過「台北法案」，以具體行動支持台灣，盼臺美簽署雙邊貿易協定，共同為印太區域和平穩定貢獻力量，並強調台灣有意願也有能力跟國際社會並肩合作，為對抗疫情做出更多貢獻。

蔡英文致詞時表示，今年的大選再次展現出台灣民主的韌性，希望國際社會能看到我們對民主的堅持，並且在國際參與上給予台灣公平的對待。

她提到，這幾個月來，新型冠狀病毒在全球擴散，是各國共同的挑戰。在這裡，她要再次強調，台灣有意願也有能力跟國際社會並肩合作，為對抗疫情做出更多貢獻。

蔡英文感謝美國國會友人和行政部門在過去這段時間，在重要的國際場域為台灣發聲，大力支持台灣的國際參與，就在幾個小時前，美國眾議院在415票贊成、0票反對之下通過「台北法案」。非常感謝美國國會友人對於協助台灣鞏固邦交、參與國際組織，以及增強台美經貿關係，以具體行動來表達支持。

她也感謝美國國務院發言人Morgan Ortagus發布聲明，譴責「國際民航組織」(ICAO)封鎖支持台灣的社群帳號，打壓言論自由，也肯定台灣在跨國公衛議題上的專業，相信每個人都應該享有健康權及言論自由，這些共享價值，也是台美堅實夥伴關係的根基。

蔡英文強調，台美不僅是雙邊夥伴關係，也是「全球合作夥伴」。在安全方面，感謝川普政府持續對臺軍售，台灣會持續強化自我防衛能力，促進國防自主，作為美國在印太區域民主的堅實盟友；在經貿方面，期盼台美能夠簽署雙邊貿易協定，更加強經貿交流，促進雙方的經濟成長，未來，台灣會持續跟美國以及區域內理念相近國家緊密合作，共同為印太區域的和平穩定發展貢獻力量。

莫健指出，台美關係除了是長久以來在商業及戰略上面的夥伴外，這樣的合作關係也已經拓展到其他領域，包括技術及人道關懷等。這些都將會為台美定義一個更持久的未來，也能讓雙方攜手面對未來共同的挑戰，以及推動全球進展，換句話說，就是「休戚與共，共存共榮」。

莫健強調，為台美關係立下堅實基礎的，就是雙方的共享價值。基於這樣的共享價值，也讓雙方社會都可以貢獻一己之力與資源、經驗，來面對目前全球社區所面臨的挑戰；美方也會加倍力道來為台灣拓展國際參與空間，在面對最近2019新型冠狀病毒疫情擴散之時，這樣的需求更形重要。

莫健說，在面對這次疫情上，台灣的應對措施非常謹慎、透明，也以證據為基礎，再再展現了台灣民主的實力，同時也讓全世界看到台灣原來可以對全世界貢獻這麼多。台灣若能分享這樣子的知識、經驗及慷慨之行，全球都能共同受惠。