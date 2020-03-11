台灣美國商會會長海爾（Neil Hare）公開呼籲川普總統，如果想買格陵蘭島，還不如買下台灣。蘇貞昌在立法院受訪時表示，「台灣是台灣人的土地，台灣人的國家，我們不賣！」。圖／民報資料照

針對前美國商會企業傳播副總裁、現任台灣美國商會會長海爾（Neil Hare）公開呼籲川普總統，如果想買格陵蘭島，還不如買下台灣，蘇貞昌在立法院受訪時表示，「台灣是台灣人的土地，台灣人的國家，我們不賣！」

好一句「我們不賣」，如果台灣是個正常的國家與社會，「台灣是台灣人的土地，台灣人的國家，我們不賣」這句話，一定會受廣大的支持，可惜台灣真的不是，才有「國家正常化」的問題，也才有正名制憲的空間，其實在國家没有正常化，社會還沒有正名制憲成功之前，台灣會是國際上的孤兒，走不進國際社會，這是無庸置疑的現實的問題，我們都要去面對！

在民進黨還没有成立以前，蔣家國民黨威權體制，用虛幻的大中國意識，強加在台灣人民身上，統一成為台灣前途唯一的選項，絕大多數的非國民黨人士（黨外），則提出「住民自決」的訴求，對抗國民黨這個「外來政權」的統治，人民自決曾經是台灣選舉過程中最熱門的話題。

人民自決（Self -determination）或稱民族自決，根據聯合國憲章和國際法是指「在沒有外部壓迫或干擾的情況下，人民可以自由決定他們的政治地位，並自由謀求他們的經濟、社會和文化的發展」，第二次世界大戰結束後，許多殖民地國家以自決為理念基礎進行了全民公決，從而獲得了國家的獨立地位。

人民自決曾在國際社會政治變遷的過程中形成共識，共產主義始作俑者馬克思支持民族自決，並認為是社會改革和國際間進行聯盟的前提條件 ，蘇俄、中國共產黨領導人毛列寧、毛澤東等人也支持過民族自決；1928年，台灣共產黨於上海法國租界成立，其黨綱闡明追求「台灣民族獨立」、「建設台灣共和國」等，是最早期的台灣民族自決思想。

1986年9月28日，民進黨成立，黨綱包含自決內容，承襲黨外時代的訴求，提出《台灣住民自決論》：即台灣前途由台灣全體住民，以自由、自主、普通、公正、平等的方式共同決定；1991年10月13日，民進黨通過《台獨黨綱》，其中主張之一：基於國民主權原理，建立主權獨立自主的台灣共和國及制定新憲法的主張，應交由台灣全體住民以公民投票方式選擇決定，1999年民進黨通過臺灣前途決議文》，主張「任何有關獨立現狀的更動」都必須經由台灣全體住民以公民投票方式決定。

民進黨經過二次執政，甚至在2016年起全面執政，卻遲遲無法推動在野時期「住民自決」的主張，不能否認與中國因素相關，凡是與「2300萬人決定論」有關訴求，從「住民自決論」到「民主分離論」、「民主拒統論」，都被中國指是台灣要透過自決的方式，進行統獨公投，改變台海兩岸的現狀，導致民進黨淡化「住民自決」的訴求，以「維持現狀」取而代之。

「台灣人的國家，我們不賣」，蘇貞昌講得義正辭嚴，可是台灣真的是不是是一個正常國家，相信他自己心知肚明，身為一個行政院長，他的感受應該特別深，從黨外時期就參政的他，應該莫忘初衷，回到黨外的精神與視野，來看這個問題！