前三篇專欄，我寫的都是日本與美國比較，強調日本的獨特性，那種由日本傳統文化所塑造的國民性。在這個塑造過程中，教育至關重要。而這一點，尤其和當今的美國有很大不同。

美國左派風潮非一日之寒，其中一個重要原因是左派勢力基本控制了美國的教育，從孩子階段就灌輸左傾意識形態，培養（毒化）出一批批的「美式紅衛兵」、左瘋繼承人。最近美國左派民主黨在國會提出「選舉改革法」，其中就有把投票年齡降至16歲，因年齡越小，越容易被洗腦、被欺騙，從而成為左派票源和力量。美國甚至在幼兒園階段就對孩子傳播「變性」是「自由選擇」這種荒謬教育，甚至要改變男、女的代名詞「他、她」等。

美國的保守派當然知道爭奪孩子教育的重要性，但他們很難戰勝左派，因有三大劣勢：第一，即使父母在家裡用傳統價值教育孩子，而外部左派掌控的教育界、新聞界、影視界等，人數成千上萬。兩個父母對付百萬左派，數量上不成比例。第二，孩子在家除睡覺外，僅早晚與父母在一起，白天基本都在學校和課外活動，被左派老師引導（老師多數左傾，美國教師工會是最左的團體之一）；所以在影響孩子的時間上，父母又是弱勢。第三，左媒無所不在：除學校外，機場、旅館、商場等幾乎所有面向公眾的電視，都是播放嚴重左傾的CNN等，話語權被左派以絕對壓倒多數佔據。所以，僅在人數、時間、媒體這三點上，家長處於很大的劣勢中。保守派父母在家裡對孩子的傳統價值教育，很容易被外部左翼的汪洋大海淹沒。更別提那些本身就是左派的父母，還有眾多連左右派都分不清、也不懂的家長們，尤其是移民。這種現狀下，左派俘虜孩子輕而易舉。

日本父母最懂「三歲看大，七歲看老」

而日本在教育方面則走了一條確保傳承傳統的獨特之路。中國當今有句很火的流行語，叫做「不讓孩子輸在起跑線」。意思不錯，要孩子小時候打好基礎，讓人生的「賽跑」從起點就有贏的條件。但中國人追求的贏，基本限於「技能」的贏，而不是品德、教養和正向的人生觀。而且中國人溺愛孩子（一胎化惡果），相互攀比（誰更有錢有勢），加上所謂愛國主義教育（其實是愛共產黨、愛獨裁領袖）的政治毒化，事實上，中國孩子在起跑線上就已「輸」了。

真正從起跑線就開始「贏」的是日本孩子。他們首先贏在做人的品德和教養上；那是一種沒有意識形態的、人類古往今來認可的傳統價值下的品德和教養。這種贏，源於日本獨特的教育理念和實踐。

人們常說孩子「三歲看大，七歲看老」，強調三歲之前得到的教育和熏陶之重要。而這個階段的教育只能來自父母。在日本，很多女性生育時都辭職，回家當全職媽媽，以求最大限度對孩子「三歲」期間的哺育和教育。在越來越競爭激烈的社會，辭去工作要很大的決心。少了一份薪金收入的同時又增加一個嬰兒，經濟負擔頓然加重。但日本父母認為，錢「丟」了，將來可以掙回來，而孩子這三歲期間的教育沒能跟上來、「三歲看大」這決定性的年齡段沒打好地基，將來孩子長大出了問題，那就多少錢也「買」不回來了。從這個意義上說，日本父母是世界上最有「數學」頭腦、最有「高瞻遠矚」眼光、最懂價值投資的。

日本教育學家認為，孩子三歲之內更多時間和母親在一起，會更有安全感；得到母親無微不至的哺育和教育，以後會更少反叛心理和人格。心理調查顯示，那些小時候沒得到充分母愛的孩子，更容易產生反社會人格，更易暴烈暴戾，甚至成為犯罪分子。有位中國母親曾就中日孩子教育問題在網上評論說，「我認識的很多青春期叛逆的孩子從小都不是父母帶大的。」

日本孩子在三歲內就被父母教育禮貌、感恩等等，甚至從小就被熏陶日語獨有的「敬語、自謙語」等也加強了那種禮儀文化。孩子在用餐前後，都被教育要感恩，而且從小就被要求中國俗語說的「站有站樣，坐有坐樣」，自律、規矩。而不是像美國人那樣讓孩子所謂自由發展，結果很多情況下縱容了各種惡習。孩子生下來是一張白紙，不懂事，如果隨孩子自己決定，就等於在一張白紙上隨便塗鴉，那麼塗得一塌糊塗、一片狼藉就不奇怪了。日本人把好了三歲內孩子的第一關，就為其奠定了一生至關重要的人品地基。

孩子三歲後，可送保育院，那裡的教育和日本父母的家教基本一致，仍然繼續禮儀、禮貌、誠信、感恩等，但多了合作、團隊精神、關心和照顧他人感受等教育。然後是幼兒園，進一步強化上述的品德教育。從小學階段開始，孩子則被教育的，更多是獨立、自立、自強等今後在社會上生存的基本素質。建立在幼年培養的禮貌、感恩、關愛他人這塊地基上的自立自強，和自私自利則是兩股道上跑的車。



日本小學的午餐也是訓練孩子自立、自強的重要環節。示意圖／擷自Cafcu影片

「日本學校的午餐」味香全球

日本小學生上學，學校禁止父母開車接送，除非有特殊狀況，還要事先向校方申請。六、七歲孩子背著大書包獨自去學校，全日本如此。媒體曾拍到日本皇室的小公主也是自己背著書包獨自去學校。而中國孩子們卻在攀比誰的父母接送他們上學的車更高級。

孩子獨自去上學，路上出事怎麼辦？日本在這方面有精心設計：1，開學前，家長被學校安排熟悉孩子的上學路線，走哪條路都有嚴格規定，以減少出事或交通意外可能。2，孩子要按路線上學，放學回家路上不許去商店或其它任何地方，必須直接到家，脫掉校服後才可自由活動。3，如有情況，孩子書包上有報警按鈕。4，有市民和商家組成的「110自願援助孩子隊」，孩子上學路上，沿途都有110可支援。僅大阪，就有14萬商家和住戶參加這種110計劃。整個日本社會形成一個巨大綿密的保護孩子網。所以小學生獨自去學校在安全的前提下，培養了自立、自強、自律的心理素質。

日本小學的午餐也是訓練孩子自立、自強的重要環節。按規定，校長和老師要和孩子一起用餐，吃同樣飯菜，而且校長要「先吃」，以防食物有毒。飯盒是孩子們自己搬來，餐前孩子們要感謝廚師，感謝老師和校長。飯菜不管是否喜歡，都要吃掉，絕不可浪費。餐後孩子們把食品盒拆開、按垃圾分類，然後清洗碗筷、刷牙（日本孩子書包裡都有牙具），然後集體清理餐桌和地板等。再相互致謝、致敬，整個午餐才結束。這樣日復一日地重複，就使日本孩子養成了一種習慣：尊敬、禮貌、尊師、勤勞、團隊精神等。澳洲記者曾採訪並錄製了8分鐘的「日本學校的午餐」（https://youtu.be/hL5mKE4e4uU ），觀看人次超過3300萬。中國人看過直呼：「他們在培養公民，我們在培養公主！」

「不要給別人添麻煩」的文化更高級

日本孩子不僅從小被教育禮儀、規矩、自律、誠信、感恩等，還被教導「不要給別人添麻煩」，這不僅是一種行為規範，更是全民性的道德修養，是日本不同於全世界任何其它國家、最有特色的文化傳統。在公眾場所，日本孩子都是靜靜的，不大聲喧嘩，更不哭鬧，也不亂跑，因為早被父母教育「不要給別人添麻煩」。孩子如果忘了，父母會立刻提醒，告訴這會給他人「添麻煩」，同時向周圍的人說「對不起」。日本有一億多人口，「對不起」這句話恐怕每天得被說幾十億遍，成為日本被公認是全球最禮貌國家的一個符號！

英國《金融時報》駐東京記者皮林（David Pilling）寫了本《日本：生存的藝術》，其中說，「日本人在做每一件事時都執迷於準時性、禮貌性、整潔性，以及絕對的嚴肅性，讓我感到驚詫。」日本人經過嬰兒、童年、少年等奠定人生基礎的禮貌、禮儀、感恩、守時、敬業、誠信、榮譽、恥辱感等等教育後，他們看事情的角度就和美國人、英國人，尤其是西方左派不同了。例如東京御茶水大學數學教授、散文家藤原正彥2005年出版的《國家的品格》（暢銷200萬冊）就非常強調日本的傳統文化價值。他說在英國做研究時，看到一位知名的劍橋教授竟然用裂口的杯子稀哩呼嚕喝茶，感到驚愕。而在日本，教授身份的人不可能用裂口杯，更不會發出「呼嚕呼嚕」的喝茶聲。這種不顧身份的行為，連日本小孩都做不出來。他說「日本有茶席，我們把每件事都變成藝術。」固然有些苛刻，但反映一種對規矩的要求。

日本犯罪率是美國二百分之一

藤原教授可能少見多怪，如果他看到堂堂美國總統歐巴馬竟在白宮把兩條腿翹在辦公桌上，仰倒在沙發椅裡聽下屬匯報工作，可能會驚愕掉下巴。但這種毫無規矩和自律的舉止，現已成為美國左派的時髦。在名牌大學，就有穿短褲、露腿毛的教授給學生授課。

有人觀察到，在國際談判中，西裝革履的代表團一定來自日本。他們認為，穿得正規整潔是對他人的尊重。像日本女性，出門都要打扮、穿著整潔漂亮，主要不是秀自己，而是尊重他人。三十多年前我第一次去日本就對這點感受強烈，對朋友說，怎麼街上的日本女性好像都是要去參加婚禮？她們不僅穿得賞心悅目，而且舉止典雅。這和當今那些不知羞恥、到處跳醜陋廣場舞的中國大媽們形成兩極！

日本孩子獲得的獨特品德教育，傳承了日本獨有的傳統和文化，成就了當今這個不僅繁榮，更是全球最文明國家的日本！中國的經濟總額近年超過了日本，但中國人口是日本的10倍。日本是世界第三大經濟體，是英國和法國經濟的總和。別說跟腐敗專制的中國比，即使和歐美比，日本在治安、服務等方面都超過他們。日本人口是澳洲的五倍，但犯罪率是澳洲五分之一，是美國的二百分之一！這與日本人從幼年起的哺育和教育方式一定有直接關係。「三歲看大、七歲看老」。

「日本學校的午餐」影片



——原載台灣《看》雜誌2021年11月號