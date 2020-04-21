公元2000年10月，我和阿敏飛到北京，然後搭車到天津，阿敏活到40歲，第一次看到父祖輩曾經生活過的中國家鄉，心情相當激動，他小時候在馬來西亞學華語，沒料到還有機會看到老家的樣子，華人在海外生活相當念舊，這種文化也阻止了自己融入異鄉的腳步，這也是馬來和印尼發生排華運動主因。

我們住進紅橋區假日酒店，待了一天，晚上到街上買了一張神州通訊卡，把台灣的電話卡換下，以便當作聯絡工具，第二天，搭上航班飛往瀋陽，然後從瀋陽雇了一輛包車，進入丹東，司機師傅老楊，聽口音是道地東北人，但是，真正的老家是山東，因為東北很多移民來自山東，老楊經常來往瀋陽丹東之間，屬於所謂的[個體單幹戶]，他說，他本來在國營的本溪煤礦工作，經過政府裁員下崗後，身上有一些積蓄，就買了車子，自己跑東跑西，受雇載客人，機場和車站常見他的身影，見我們是外地口音，一路上話夾子一開，車內也不會感覺太寂寞。

司機走瀋丹高速公路，兩百公里路程，花了2個多小時，因為道路上積雪厚重，如果走鐵路，恐怕要四個小時，2015年以後，瀋陽到丹東的高鐵已經開通，只有在媒礦城市本溪停一下，比過去節省一小時，多數旅客到丹東，就是為了看鴨綠江的大橋，有人走鳳凰山或者進入北韓新義州一日遊，但是，北韓新義州局勢經常變化，如果內部局勢有變，或者當天有[脫北者]事件，那麼邊界就會封鎖幾天。

抵達丹東接近中午，司機師傅建議我們入住距離鴨綠江不遠的[丹東賓館]，這是一家當地公安經營的賓館，櫃台後面有三個時鐘，標明不同國家地域時間，營業執照上面寫著經營單位，司機說；[住起來比較安全]，因為丹東有不少來此做生意的南韓人，還有打工的北韓人，環境很複雜，賓館旁邊不少打著朝鮮風味餐的餐館，想吃東西也很方便，我們接受司機師傅建議，他帶我們到櫃台辦理登記，我看到櫃檯給了他幾十塊小費，或許這是仲介的費用。

北朝鮮輸出勞工賺外匯

因為時間接近中午，我和阿敏找到附近一家朝鮮風味餐廳用餐，招牌上寫著每一客30元人民幣，燒烤兩全，一進門招呼的服務生穿著朝鮮服裝，上菜才知道是火鍋，用炭火燒的舊款北方銅鍋，上面有高高的排煙管，另外有一個烤盤專門烤肉，一位朝鮮服務生在旁邊幫客人烤肉，這才30元人民幣，實在太廉價，一個火鍋料海鮮蔬菜齊全，丹東稱為濱海城市，其來有自，那位服務生會說簡單華文，名字叫金順實，她說；[她們來自北韓，一共有12人在這家餐廳服務，分成兩班制，一天工作12小時，上班時候由餐廳領班監控，下班後，不可以自由行動，一律整隊回去宿舍，點名，休假日可以外出，但是，必須有一位生活管理員陪同，北朝鮮因為生活困難，國家需要外匯，所以，中國和朝鮮簽約，北朝鮮輸出勞工，在邊境城市打工，薪水直接計算為美金，由專人帶進平壤，在邊境打工的北韓女服務生，大約有3000人左右，運氣不好，會被分發到工廠，餐廳服務生算起來比較輕鬆快樂，除了丹東境內，延邊也有，甚至遠到人口更多的牡丹江市，如果是男性，會被派遣進入俄羅斯，從事比較危險的礦工或伐木工，目前的人數約5萬人，伐木工住在森林裡的集中營，這是舊蘇聯時代被放逐者居住的地方，因為男性工人比較難於管控，集中營的[脫北者]很多，不少北韓伐木工或礦工，會利用管理員不注意時間逃跑，目前在俄羅斯大城市裏面，脫北的北韓人，聚集在此出沒，以建築工地較多，等賺到錢就到賣場做單幫客，或者買到身分證，俄羅斯政府也很傷腦筋，多數的脫北者對北韓政府心懷憤怒，所以，俄羅斯也有脫北者組成的反北韓政府的組織，這個組織也會支援從西伯利亞集中營出逃的同鄉，根據俄羅斯的北韓專家安德烈。蘭科夫所寫的[非軍事區之北]描述；北韓和俄羅斯簽訂外勞合約，由北韓政府挑選勞工，送進俄羅斯境內的礦區或伐木區，從事艱苦的工作，這類工作通常不被俄羅斯人喜歡，加上俄羅斯人有酗酒習慣，所以，北韓工人比較受歡迎，這些工人的工資以美金計算，按月匯進北韓，工人的家庭會收到北韓政府提供的糧票，作為工資報酬，工人身上只允許少量的盧布，購買生活必需品。

北韓急需外匯美金，所以派遣工人到國外賺錢，另一個方法就是在平壤附近的國營工廠製造毒品，例如安非他命，然後藉由丹東的路線銷售到全世界，但是，邊界城市丹東也成為毒品轉運站，中共多次向北韓提出抗議，可惜改善甚少。

準備離開餐廳時，我拿出一張100塊北韓幣給小金，她很高興，卻說：[很可惜丹東市場上，並不收這種錢，我會帶回去家裡使用]，回到賓館，我聯絡廣東台商的朋友，約定時間，到賓館拜訪，順便詢問櫃檯如何辦理新義州一日遊。