國民黨主席競逐，以朱立倫勝出終場，在這個中國政黨主席之爭裡面，台灣人江啟臣，無疑是最大輸家，雖然懷抱改革國民黨志氣，卻遭到兩個中國人夾殺，投票前發現保守勢力聚集，夾特定紅媒助陣，勢力無法擋，小江不願意棄械投降，喊出：「我不是台灣國民黨」，仍然無法力挽狂瀾，這個黨終究是中國黨。

從十八萬票選票分析，本來是三分天下局面，演變成一場國民黨黨內，急統派和慢統派的戰爭，擁有三分之一實力的維持現狀的華獨派，或稱台灣地方派系黨員，因為擔心三方撕殺結果，只會圖利急統派，恐中情緒發作，只好含淚被迫搞出棄保效應，支持慢統派朱立倫，說實在，國民黨黨內華獨勢力，或稱青壯改革派，已經分崩離析，代表急統派的張亞中拿到六萬票，這是國民黨黨內韓粉加上黃復興實力，從選票分佈就可以看出來，新竹客家黨員、金門親中黨員、海外黨員以及韓粉重心高雄市有十一個區，張亞中勝出，尤其是軍眷最多的鳳山、左營、岡山，這些紅統區，急統派開出的票，勝過慢統派，國民黨已經改革無望，最後的宿命只能向中共靠攏，在台灣扮演反台灣角色，從選後，習近平捎來賀電，就可以預言：國民黨完了。

習近平寄望國民黨合作反台獨

習近平賀電，落款日期是西元，因為老共建政後，已經改為西元，沒有「中共國紀元」問題，習近平信中仍然寄望國民黨合作，搞統一反台獨，朱立倫回電，卻是以民國計年，還很貼心在110年前面，把中華民國去除，中華民國紀元，全世界獨創，沒有國號，110年就不倫不類了，國民黨既然相信有「92共識，一中各表」，寫信時該表又不表，還搞這個小動作，更加證明只有一中，沒有各表。

習近平信中說：「台海情勢嚴峻」，一副被台灣欺負的樣子，卻忘了每天喊殺喊打，從來不是台灣，台灣人只想過安靜生活，連反攻復國也免了，朱主席一上台，為了迎合習近平，居然揮棒打政府，把台海情勢嚴峻的禍首，怪在民進黨政府頭上，向習近平邀功，違背國際普遍認知，客觀而言：美中戰略衝突，是亞太不平靜主因，台灣若有罪，也是選邊站的問題，老共導彈對準台灣，戰機每天進入防空識別區打卡，台灣不選擇靠向美國，才真正犯傻。

前TVBS新聞總監陳季芳，看完這場國民黨主席選舉鬧劇，下了這樣的註腳：「國民黨就是一羣反共無膽，投共無種的豎子」，張亞中和追隨粉絲，嘴裡喊救國救民，行動卻要把中華民國送進火坑，真正生活在水深火熱的是中國人，張亞中卻沒勇氣回到祖國，和苦難同胞站在一起。

這羣由深藍轉紅色的人，內心或許想著中國，卻選擇在台灣過著安裕生活，無聊時侯，還可以罵罵政府，反反台灣，享受民主言論自由，他們心裡更怕中共，卻甘願做老共侵略台灣的幫凶，說他們腦袋不清楚，又低估他們，說這些人是習近平眼中「有用的白痴」，剛好而已。