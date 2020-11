9月18日晚間蔡英文總統在總統官邸宴請,來台灣參加李登輝告別追思禮拜的美國副國務卿柯拉克(Keith Krach)及他所率領的訪問團。蔡總統在晚宴中感謝美國政府支持民主台灣的立場,並且表達「台灣有決心踏出關鍵的一步」。引起各方的猜測,到底「關鍵的一步」是什麼?根據當時美國政府的舉措以及國際局勢的發展,關鍵的一步應該是「美國與台灣建立外交關係」。

不過,「關鍵的一步」並沒有踏出。9月20日外交部長吳釗燮接受美國全國公共電台(NPR)專訪時表示,台美關係近來快速進展,台灣會持續強化雙邊經濟、貿易、政治與安全關係,但是「目前不尋求建立全面外交關係」。他進一步說:「若與中國發生衝突,台灣不會依靠美國干預」。很明顯的,蔡政府回絕了美國的「台美建交」提議。

台美建交遙遙無期

事後,媒體一面倒的稱讚「蔡總統英明」,因為老共早就已經放話,假如台灣與美國建交,一定攻打台灣。因此,她的決定避免了一場「戰禍」。

讓我們從另外一個角度來看這件事情,當時的情況:(1)川普是最反共且有魄力的美國總統。(2)正在他競選連任期間,不可能對中共退縮。(3)「建交」是美方主動提出。(4)美國與日本海軍艦隊與陸戰隊正集結於日本南部,準備一場大規模軍演,目的在於震懾中共,不得在美國大選期間輕舉妄動。這是對共軍最不利的情況,在這種情況下,共軍攻台幾乎是死路一條。

這種非常難得的機會,什麼時候會再來?答案是:「幾乎不可能再出現」。在比較不利的情況下,台灣敢與美國建交嗎?答案是:「更不敢」。因此我們可以斷言:「台灣美建交遙遙無期」。

蓬佩奧:台灣一直不是中國的一部分

11月12日美國國務卿蓬佩奧接受電台訪問,談了許多中國相關議題,其中談到台灣的議題,蓬佩奧說:「言語措辭正確總是很重要。台灣一直不是中國的一部分」。原文如下:

「It’s always important to get the language right. Taiwan has not been a part of China」。

蓬佩奧所說的中國,很精確的是指「廣義的中國」,當然包括「中華人民共和國」與「中華民國」。想不到台灣外交部的回應竟然是:「中華民國台灣是一個主權獨立國家」。看到這種回應真使人既悲傷又憤怒,悲傷的是蔡政府竟然如此無知的,蓬佩奧是在做台灣與中國的切割,蔡政府竟然自動把台灣跟中國連在一起。只要中華民國存在的一天,中華人民共和國就有藉口來攻打台灣,因為它們都主張自己代表中國,這是中國的內戰。

使人憤怒的是,民進黨披著「中華民國」破綿襖打贏了選戰,就以為披著這件破綿襖可以無往不利,捨不得脫下。 怪不得民進黨在「正名」的推動,一直都在推拖。年初吵得沸沸揚揚的「華航正名」,沒有看到後續動作。難道「人民在吵的時候動二下,議題冷卻了就可以忘記」,就是民進黨領導階層的共識?

改「民國年號」為「西元年號」

以「中華民國」自稱是走不出的,「台灣」才是全世界都能接受的國名,正名是台灣國家正常化不可避免的一環。為了推進「正名」,美洲台灣日報讀者們建議,更改「民國年號」為「西元年號」。可以從身分證上的出生年月日做起,從「民國」改為「西元」。例如民國100年出生,改為西元2011年。希望民進黨能夠採納這個建議,帶領台灣向前跨進一大步。



