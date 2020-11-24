9月18日晚間蔡英文總統在總統官邸宴請，來台灣參加李登輝告別追思禮拜的美國副國務卿柯拉克（Keith Krach）及他所率領的訪問團。蔡總統在晚宴中感謝美國政府支持民主台灣的立場，並且表達「台灣有決心踏出關鍵的一步」。引起各方的猜測，到底「關鍵的一步」是什麼？根據當時美國政府的舉措以及國際局勢的發展，關鍵的一步應該是「美國與台灣建立外交關係」。

不過，「關鍵的一步」並沒有踏出。9月20日外交部長吳釗燮接受美國全國公共電台（NPR）專訪時表示，台美關係近來快速進展，台灣會持續強化雙邊經濟、貿易、政治與安全關係，但是「目前不尋求建立全面外交關係」。他進一步說：「若與中國發生衝突，台灣不會依靠美國干預」。很明顯的，蔡政府回絕了美國的「台美建交」提議。

台美建交遙遙無期

事後，媒體一面倒的稱讚「蔡總統英明」，因為老共早就已經放話，假如台灣與美國建交，一定攻打台灣。因此，她的決定避免了一場「戰禍」。

讓我們從另外一個角度來看這件事情，當時的情況：（1）川普是最反共且有魄力的美國總統。（2）正在他競選連任期間，不可能對中共退縮。（3）「建交」是美方主動提出。（4）美國與日本海軍艦隊與陸戰隊正集結於日本南部，準備一場大規模軍演，目的在於震懾中共，不得在美國大選期間輕舉妄動。這是對共軍最不利的情況，在這種情況下，共軍攻台幾乎是死路一條。

這種非常難得的機會，什麼時候會再來？答案是：「幾乎不可能再出現」。在比較不利的情況下，台灣敢與美國建交嗎？答案是：「更不敢」。因此我們可以斷言：「台灣美建交遙遙無期」。

蓬佩奧：台灣一直不是中國的一部分

11月12日美國國務卿蓬佩奧接受電台訪問，談了許多中國相關議題，其中談到台灣的議題，蓬佩奧說：「言語措辭正確總是很重要。台灣一直不是中國的一部分」。原文如下：

「It’s always important to get the language right. Taiwan has not been a part of China」。

蓬佩奧所說的中國，很精確的是指「廣義的中國」，當然包括「中華人民共和國」與「中華民國」。想不到台灣外交部的回應竟然是：「中華民國台灣是一個主權獨立國家」。看到這種回應真使人既悲傷又憤怒，悲傷的是蔡政府竟然如此無知的，蓬佩奧是在做台灣與中國的切割，蔡政府竟然自動把台灣跟中國連在一起。只要中華民國存在的一天，中華人民共和國就有藉口來攻打台灣，因為它們都主張自己代表中國，這是中國的內戰。

使人憤怒的是，民進黨披著「中華民國」破綿襖打贏了選戰，就以為披著這件破綿襖可以無往不利，捨不得脫下。 怪不得民進黨在「正名」的推動，一直都在推拖。年初吵得沸沸揚揚的「華航正名」，沒有看到後續動作。難道「人民在吵的時候動二下，議題冷卻了就可以忘記」，就是民進黨領導階層的共識？

改「民國年號」為「西元年號」

以「中華民國」自稱是走不出的，「台灣」才是全世界都能接受的國名，正名是台灣國家正常化不可避免的一環。為了推進「正名」，美洲台灣日報讀者們建議，更改「民國年號」為「西元年號」。可以從身分證上的出生年月日做起，從「民國」改為「西元」。例如民國100年出生，改為西元2011年。希望民進黨能夠採納這個建議，帶領台灣向前跨進一大步。



民進黨披著「中華民國」破綿襖打贏了選戰，就以為披著這件破綿襖可以無往不利，捨不得脫下。 因此，年初吵得沸沸揚揚的「華航正名」，沒有看到後續動作。圖／總統府（資料照）